Дубінський і "соратники Деркача" отримали санкції США за "російську мережу дезінформації"

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Нардеп Дубінський у футболці про "заборону" диркетора НАБУ Артема Ситника. Конфронтація Дубінського з НАБУ і стала однією з причин американських санкцій проти депутата. Інша причина - його співпраця з Андрієм Деркачем, якого США вважають агентом Росії

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще шестеро українців і чотири медіакомпанії потрапили під економічні санкції США. Відповідний список опублікував Мінфін країни у понеділок.

Все через "пов'язану з Росією мережу дезінформації", яка мала на меті вплинути на вибори у Сполучених Штатах, пояснюють у Держдепі.

Окрім Олександра Дубінського під санкції також потрапили екснардеп Олександр Онищенко, який виїхав з України через звинувачення у корупції, колишній прокурор Генпрокуратури Костянтин Кулик, експрацівник посольства США в Україні Андрій Теліженко, та ще троє осіб, яких пов'язують з Андрієм Деркачем: Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель.

Крім них у списку чотири медіаресурси: "Ера Медіа" (компанія, яка протягом багатьох років випускала програми на UA:Першому та його попередниках), сайти NabuLeaks і Only News, та агенція "Скептик" (відома також як Begemot Media).

"Деркач, народний депутат України, вже понад десять років є активним російським агентом, який підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами", - йдеться у заяві Держдепа.

"Колишні українські держслужбовці Костянтин Кулик, Олександр Онищенко, Андрій Теліженко і нинішній народний депутат України Олександр Дубінський публічно виступали разом з Деркачем або приєднувалися до нього для скоординованого поширення і просування облудних або необґрунтованих закидів стосовно кандидата на політичну посаду в США", - додали там.

Вочевидь мова йде про обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Андрій Деркач протягом останніх років зробив багато заяв щодо нібито корупційної діяльності сина Байдена в Україні.

Деркач оприлюднив записи телефонних розмов, на яких нібито фігурували голоси Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Останній, за даними Деркача, вимагав від Порошенка звільнити генпрокурора Шокіна, а також вони обговорювали справу компанії Burisma (де працював син Байдена), співпрацю України з МВФ, націоналізацію Приватбанку, діяльність "Нафтогазу" та підвищення тарифів.

Проти самого Деркача США ввели санкції ще у вересні минулого року.

"Російські кампанії по дезінформації, спрямовані на американських громадян, загрожують нашій демократії. Сполучені Штати продовжуватимуть агресивно захищати нашу виборчу систему та процеси", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Дубінський і Деркач

Олександру Дубінському та Андрію Деркачу також закидають лобістські дії проти Національного антикорупційного бюро (НАБУ), спроби його дискредитувати і поміняти керівництво.

Накладені санкції означають економічні обмеження для згаданих осіб, зокрема щодо відкриття рахунків та транзакцій.

Реакція Дубінського

Олександр Дубінський є керівником пропрезидентської партії "Слуга народу" на Київщині.

Також його пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойський, у якого також проблеми з судами у Сполучених Штатах.

Введення санкцій проти себе він назвав "корупційною аферою", яку організували "брехливі доноси шабунят".

Так політик натякає на голову правління українського "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, що неодноразово заявляв про причетність Олександра Дубінського до сумнівних економічних схем та лобіювання інтересів Коломойського у Верховній Раді.

"У черговий раз заявляю про те, що я ніколи не втручався у вибори в інших державах, в тому числі і американські вибори і ніколи не мав відношення до оприлюднення або іншим подібним діям так званих плівок Порошенко-Байдена", - запевняє Олександр Дубінський.

Він пообіцяв юридичну відповідь на санкції та назвав їх тимчасовими.

Раніше Олександр Дубінський та Андрій Деркач просували ідею "зовнішнього управління" Заходу в Україні після 2014 року.

"Потрібно почати демонтаж системи зовнішнього управління, приймати рішення, виходячи з інтересів всього українського народу, а не тих, хто "радить", переслідуючи свої, найчастіше корисливі, інтереси, які нічого спільного з інтересами України і абсолютної більшості її громадян не мають", - писав Олександр Дубінський напередодні введення санкцій.

Такі ж тези нерідко можна почути на ефірах телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком.

А також у російських медіа.

А Олександр Онищенко назвав санкції реакцією на його викриття "корупції Байдена".

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