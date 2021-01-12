ФБР: озброєне угруповання планує напади на органи влади у всіх штатах США

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени угруповання Boogaloo біля Капітолію у штаті Мічиган, жовтень 2020 року

ФБР попередило американських правоохоронців про підготовку в усіх 50 штатах та столиці акцій протесту озброєного ультраправого угруповання. Очікується, що ці акції відбудуться у неділю, 17 січня, повідомили американські ЗМІ, які ознайомилися з документом.

Згідно з документом для службового користування, який розповсюдили після штурму Капітолію, з 16 по 20 січня радикали можуть здійснити напади не тільки на Капітолій у Вашингтоні, але й на адміністративні будівлі у столицях всіх штатів, влаштувати там заворушення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За даними ФБР організацією заворушень та нападів займається ультраправе угруповання Boogaloo

Повідомляється, що організацією цих акцій займається ультраправе угруповання Boogaloo. Відзначається, що ця організація вірить у неминучість відкритого протистояння владі, і деякі її члени вважають, що необхідно прискорити події і почати збройний антиурядовий опір, який переросте у громадянську війну.

Учасники угруповання закликають штурмувати адміністративні будівлі та суди до і в день інавгурації Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени Boogaloo брали участь у політичних акціях 2020 року

Кореспондент ABC Аарон Катерскі написав у Twitter, цитуючи документ, отриманий телекомпанією, що ФБР отримало інформацію про виявлення озброєного угруповання, яке має намір вирушити до Вашингтона 16 січня.

У документі також йдеться про ризик "великого повстання", якщо Конгрес спробує зняти президента з посади за допомогою 25-й поправки до конституції.

Демократи у Палаті представників Конгресу США внесла на розгляд палати дві резолюції, аби усунути від влади президента Дональда Трампа ще до закінчення терміну його повноважень.

У першій резолюції демократи закликають віцепрезидента Майка Пенса задіяти 25-ту поправку до конституції і скликати уряд на голосування з питання дострокового відсторонення від влади Дональда Трампа.

Друга резолюція стосується відсторонення Трампа від влади шляхом імпічменту. В обох резолюціях Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту.

ФБР раніше звернулося до американців з проханням про допомогу з ідентифікацією учасників штурму Капітолію, американці надіслали 40 тис. звернень з фотографіями та відео. Деякі учасники штурму вже арештовані.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Після штурму Капітолію до Вашингтону прибули 6 тисяч бійців Національної гвардії

За інформацією CNN, очільник бюро національної гвардії Деніел Хокансон повідомив, що забезпеченням безпеки до дня інавгурації Байдена опікуватимуться 15 тисяч бійців Нацгвардії. Пентагон раніше планував до 16 січня додатково розмістити 10 тис. бійців Нацгвардії у Вашингтоні.

Після подій в Капітолії в американську столицю вже перекинули 6,2 тис. нацгвардійців.

Тим часом мер Вашингтона Мюріел Баузер виступила із закликом утриматися від відвідування міста у день інавгурації Байдена 20 січня.

За її словами, найкраще взяти участь в церемонії віртуально.

На пресконференції в понеділок Баузер сказала, що її мета - "захистити округ Колумбія від повторення кровопролитного заколоту, який стався в Капітолії".

Пізніше Білий дім запровадив надзвичайний стан в окрузі Колумбія до 24 січня.