Біткоїн подорожчав до 42 тисяч доларів, а потім впав у ціні. Що трапилося?

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Біткоїн менш ніж за місяць подорожчав з 20 тисяч до 42 тисяч доларів, потім подешевшав до 32 тисяч і трохи відновив свої позиції за останній день - до майже 36 тисяч доларів.

Наразі деякі інвестори чекають подальшого падіння ціни біткоїна - аж до 20 тисяч доларів, а потім нового зростання.

Перші три квартали 2020 року біткоїн торгувався приблизно біля позначки 10 тисяч доларів. У березні на тлі поширення коронавірусу ціна впала майже до 5 тисяч, але потім зросла.

Різке зростання почалося з другої половини жовтня, ціна за два місяці зросла у два рази - до 20 тисяч. Ще за місяць ціна знову подвоїлася - до 40 тисяч. Історичного максимуму - 41,96 тис. доларів - біткоїн досяг 8 січня, згідно з даними Coindesk.

Таке подорожчання криптовалюти експерти пояснювали кількома факторами. Однією з основних причин популярності біткоїну може бути бажання інвесторів застрахувати хоча б частину своїх активів від інфляції.

Побоювання з приводу прискорення інфляції в усьому світі виникли у зв'язку із заходами стимулювання економіки, які уряди вживають в рамках боротьби з коронавірусом. Заходи стимулювання припускають зростання витрат і закачування в економіку нових грошей. У зв'язку з цим інвестори очікують ослаблення традиційних валют та прискорення інфляції.

Чому ціна впала?

На графіку стрімке зростання вартості біткоїну виглядає як парабола, і таке зростання просто не може тривати довго, написав у своєму Twitter головний інвестиційний директор компанії Guggenheim Partners Скотт Мінерд.

За його словами, настав час зафіксувати прибуток, тобто деякі інвестори зараз продають криптовалюту за високою ціною в очікуванні зниження котирувань. У довгостроковій перспективі біткоїн може коштувати до 400 тисяч доларів, казав у грудні Мінерд.

На ринку криптовалют спостерігається довгоочікувана корекція, яка відбувається завжди після бурхливого зростання, відзначає аналітик LMAX Digital Джоел Крюгер. Він не виключає, що котирування можуть знизитися до 20 тисяч доларів.

Дані торгів показують, що на продаж виставляють великі обсяги криптовалюти. Наприклад, в рамках однієї такої угоди продали 180 біткоїнів (понад 7 млн ​​доларів за курсом 40 тисяч доларів за один біткоїн).

Також продажу біткоїну збільшили майнери - компанії, які генерують ("видобувають") нову криптовалюту. Про це повідомляє компанія Cryptoquant, яка відстежує подібні угоди.

Багато інвесторів стурбовані можливим посиленням фінансового регулювання в США, що також могло вплинути на ціну криптовалюти, пише в колонці для Financial Times очільник Fulcrum Asset Management Гевін Девіс.

У новому уряді США, який вже формується обраним президентом Джо Байденом, Міністерство фінансів очолить екскерівниця ФРС Джаннет Єллен. Вона відома своїм скептичним ставленням до криптовалют. Наприкінці 2017 року Єллен заявила, що біткоїн - це вкрай спекулятивний актив і його не можна вважати стабільним засобом заощадження.

Інвестори побоюються, що прихід Єллен може стати початком нового періоду боротьби регуляторів з криптовалютами. Чинний міністр фінансів США Стівен Мнучін розробляв нові регуляторні заходи щодо збільшення прозорості ринку криптовалютних платежів, і Єллен може цю роботу продовжувати, пише Гевін Девіс.

Що буде з біткоїном далі?

Майбутнє біткоїну багато в чому залежить від регуляторів та великого бізнесу. Зростання котирувань у 2020 році було як мінімум частково пов'язане з рішеннями великих інституційних інвесторів вкласти свої кошти в цю криптовалюту.

Крім того, великий бізнес поступово додає біткоїн до своїх сервісів. Раніше платіжні сервіси Square і PayPal з сукупною аудиторією користувачів приблизно у 300 млн людей додали можливість купівлі криптовалют до своїх додатків.

На тлі поширення криптовалют центробанки багатьох країн почали вивчати запуск цифрових валют. Однак ці валюти номінуються у валютах відповідних країн. Наприклад, в Китаї запустили цифрову версію юаня.

Криптовалюти навряд чи замінять традиційні валюти, пише Девіс. Але навіть в цьому випадку для них залишається ніша: криптовалюту можна використовувати як інвестиційний інструмент або засіб заощадження.

Тож біткоїн може скласти конкуренцію золоту? Багато аналітиків в цьому сумніваються.

Скептики як і раніше вважають криптовалюти бульбашкою. Рано чи пізно всі бульбашки лопаються і вартість таких активів руйнується.

Інвестори, які вклали гроші в криптовалюти, мають бути готові втратити всі свої вкладення, попередив 11 січня британський фінансовий регулятор (FCA). Головний інвестиційний стратег Bank of America Майкл Хартнетт назвав біткоїн "матір'ю всіх бульбашок".

Різке подорожчання - якраз одна з ознак бульбашки, відзначає у доповіді співзасновник Convoy Investments Говард Ван. За останні три роки капіталізація біткоїну зросла у 65 разів, і якщо ця криптовалюта продовжить дорожчати такими темпами, то за пару років її капіталізація перевищить розмір американської економіки, продовжує він.

Ван не виключає, що з часом біткоїн "дозріє" і в майбутньому зможе скласти конкуренцію золоту, але поки це спекулятивний актив, вважає він.

Аналітики банку JPMorgan відзначали на початку січня, що, на їхню думку, біткоїн вже почав конкурувати з золотом як актив, що дозволяє застрахувати заощадження від інфляції. Як приклад такої конкуренції вони навели угоди, в рамках яких інвестори вивели 7 млрд доларів із золота і водночас інвестували 3 млрд доларів в криптовалютний інвестфонд Grayscale Bitcoin Trust.

Як підрахували аналітики, аби капіталізація біткоїну зрівнялася з вартістю золота у приватних руках в злитках, монетах і фондах, його ціна має зрости до 146 тисяч доларів.