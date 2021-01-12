Жінка вигулювала чоловіка на повідку, щоб обійти комендантську годину

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Мешканка Канади вирішила "перехитрити" карантинні заборони і вийшла на прогулянку зі своїм чоловіком, якого вела на повідку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, коли її затримала поліція, вона заявила, що "просто вигулює свого собаку" біля їхнього будинку в місті Шербрук у провінції Квебек.

Через коронавірус влада Квебеку минулої суботи запровадила комендантську годину, тому з'являтися на вулиці з 20:00 до 05:00 можна лише з поважної причини.

Прогулянка з собакою поруч з будинком - одна з таких причин.

Ізабель Гендрон з поліцейського управління Шербрука розповіла місцевій газеті La Tribune, що подружжя "взагалі не співпрацювало з поліцією".

Жінка наполягала, що дотримується правил карантину, які дозволяють вигулювати домашнього улюбленця.

Тепер кожен з порушників сплатить штраф розміром 1 500 канадських доларів (1 200 доларів США).

З початку дії комендантської години поліція Квебека вже виписала 750 штрафів.

У Канаді почався новий сплеск Covid-19. Загалом від початку пандемії в країні захворіли 670 тисяч людей.

У понеділок прем'єр-міністр Квебеку Франсуа Лего закликав дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Він також попередив, що ситуація у найбільшому місті провінції, Монреалі, "дійсно критична", а лікарні наближаються до точки, коли не зможуть лікувати всіх пацієнтів.