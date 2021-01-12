Стікери від випромінювання не працюють, кажуть вчені. Але виробники не здаються

Рорі Келлан-Джонс

Кореспондент з питань технологій

Стікери для "захисту від радіації" на мобільних телефонах не захищають від випромінювання, з'ясували вчені. Однак компанії, які їх виробляють, говорять, що їхній продукт заряджений "скалярною енергією", яку наукові прилади поки що не можуть зафіксувати.

Стікери Energydots, як стверджують їхні творці, "захищають користувачів електронних і бездротових гаджетів від шкідливого випромінювання", покращують якість сну, запобігають головним болям і допомагають власникам мислити ясніше.

Але вчені з Університету Суррея на прохання BBC провели серію тестів, які не виявили, щоб стікери зупиняли випромінювання.

У компанії-виробнику пояснили BBC, що стікери запрограмовані з використанням "скалярної енергії", яку наукове обладнання поки що не фіксує.

Автор фото, Amazon Підпис до фото, Виробники продають сткери на будь-який смак

Серед продуктів компанії Energydots - кілька видів стікерів, включно зі SmartDot, SleepDot для поліпшення сну, і навіть PetDot для домашніх тварин.

BBC придбала п'ять стікерів SmartDot по акції за 55 фунтів (близько 2 тис. грн) і відіслала їх у Центр загальних інновацій шостого покоління зв'язку Суррейского університету.

Вчені заміряли різні види випромінювання від мобільних телефонів і Wi-Fi роутерів зі стікерами і без.

"Ми не знайшли жодних свідчень того, що ці вироби якось впливають на частоту або силу випромінювання. При цьому використовували їх у суворій відповідності з інструкцією", - заявив представник центру за підсумками дослідження.

Однак у компанії наполягають на своєму: "Ми відкрито говоримо, що наша продукція гармонізує енергетичні поля, а підтвердити це можна шляхом біологічного тестування".

Сумнівне партнерство

У листопаді минулого року Energydots опублікувала пресреліз, в якому з гордістю оголосила про початок партнерства з британською Національної системою охорони здоров'я (NHS).

Його результатом мала стати установка "нових систем взаємодії з пацієнтами" в лікарні при Королівському коледжі Лондона й клініці міста Торбей у Девоні.

Тоді представниця Energydots сказала BBC, що в лікарнях буде з'являтися реклама стікерів, але уточнила, що мова йде про лікарню при лондонському Університетському коледжі.

Однак представник лікарні в Торбеї заявив BBC, що нічого не чув ні про яке партнерство, а за кілька годин з сайту компанії зник і пресреліз.

У Energydots пізніше пояснили це непорозумінням з агентством, яке організовувало рекламну кампанію.

"Захист" від випромінювання

Підпис до фото, Компанія пропонує наклеювати стікери на роутери

Стікери Energydots - тільки один з безлічі товарів для захисту від електромагнітного випромінювання, які продаються на сервісі Amazon.

Серед інших подібних пристроїв: захисний одяг, тенти, які потрібно натягувати над ліжком, і навіть блокатори випромінювання від Wi-Fi роутерів, що роблять самі роутери по суті непотрібними.

Підпис до фото, Energydots запевняють, що їхні товари допомагають

В Amazon надали BBC великий коментар. У компанії заявили, що:

вивчають продукти Energydots;

вимагають від продавців давати достовірний опис продуктів на упаковці;

видаляють товари, виробники яких дають про них неправдиву інформацію.

У Британії у процесі переходу на мобільний зв'язок 5G набирають силу протести, учасники яких побоюються, що зв'язок нового покоління може буде небезпечним для здоров'я.

Але більшість вчених вважають, що навіть високочастотне електромагнітне випромінювання, яке, швидше за все, буде застосовуватися в приладах 5G, нешкідливе для людини.

Крім того, існують міжнародні рекомендації щодо обмеження радіовипромінювання. У цих правилах, затверджених ВООЗ, йдеться, що випромінювання в рекомендованому діапазоні для людини не шкідливе.