Ким був Корольов. Як Україна та Росія сперечаються за конструктора і до чого тут Маск
Офіційні аккаунти України та Росії у соцмережах посперечалися за те, ким насправді був легендарий конструктор ракет Сергій Корольов: українцем чи росіянином. Не обійшлося і без Ілона Маска.
"Крадіжка"
12 січня Сергію Корольову виповнилося б 114 років.
На офіційному англомовному Twitter Росії вирішили пригадати про день народження "легендарного радянського інженера ракет, конструктора та вченого".
"Його по праву називають "батьком космонавтики", - відзначили російські автори і нагадали внесок Корольова у розробку ракети Р-7, запуск першого супутника на орбіту Землі та політ Юрія Гагаріна у космос.
На це одразу відреагував офіційний Twitter України.
Там написали про "крадіжку" й нагадали, що Сергій Корольов називав себе українцем, народився у Житомирі, зростав у Ніжині та Києві, а навчався в Одесі та тому ж таки Києві.
"Працював, а потім був заарештований, підданий тортурам та ув'язнений на шість років у Москві, на Колимі та в Казані", - відзначили українські автори, які додали для наочності не найкращих етапів життя Корольова російські прапори.
До чого тут Ілон Маск
Дискусія вийшла на глобальний рівень, коли про Корольова висловився керівник SpaceX Ілон Маск.
Він відреагував на пост-привітання Корольова від "Роскосмосу" - російської держкорпорації, яка курує космічний напрямок РФ.
"Основоположник практичної космонавтики, один з найбільших вчених XX століття в області космічного ракетобудування і кораблебудування, радянський конструктор", - написав "Роскомос" про інженера.
"Він був чудовим", - прокоментував російською Ілон Маск.
Півроку тому він вже згадував про Сергія Корольова.
"Говорив сьогодні з сім'єю Корольова. Він був одним з найкращих", - написав Ілон Маск у липні 2020 року та додав прізвище конструктора українською і російською мовами.
Зрештою, долучився до ситуації і президент України Володимир Зеленський.
У своєму Twitter він написав: "Сьогодні день народження великого українського вченого, інженера ракет та конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Він насправді був одним з найкращих".
"Запрошую його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, до Музею космонавтики Сергія Корольова", - додав Володимир Зеленський.
У коментарях під всіма згаданими дописами традиційно розгорілася дискусія про національність Корольова (хоча слід відзначити, що ні офіційний Twitter Росії, ні "Роскосмос" не називали його росіянином, а виключно "радянським вченим").
Частина коментаторів згадують про матеріали справ проти конструктора, в яких він значиться як росіянин, інші - про те, що він народився в Україні, матір його була українкою і сам себе вважав українцем.
А дехто нагадує, що батько Корольова походив з Білорусі, тож і білоруси можуть вважати його своїм.
Життя Корольова
Сергій Корольов народився у 12 січня 1907 року в Житомирі, який тоді був частиною Волинської губернії Російської імперії.
Навчався в Одесі, а потім Київському політехнічному інституті. Згодом заради авіабудування перевівся до Москви.
Там же він почав працювати авіаконструктором, а пізніше - одним з керівників ракетного напрямку Реактивного науково-дослідного інституту.
У 1938 році, в роки сталінського "Великого терору", Сергія Корольова заарештували за звинуваченням у "троцкізмі" та "підриві державної промисловості".
У таборах, зокрема на Колимі, провів шість років, працював під керівництвом іншого авіаконструктора Туполєва, якого також ув'язнили, у "закритому конструкторському бюро" (так званій "шарашці") над розробкою бомбардувальників.
Після звільнення був головним конструктором радянських балістичних ракет, а згодом очолив ОКБ-1 - "Особливе конструкторське бюро", - яке займалося розробкою ракетоносіїв для польотів у космос.
Під його керівництвом Радянський Союз запустив перший штучний супутник та відправив людину в космос.
Помер від хвороби серця у 1966 році, похований у Москві у Кремлівській стіні.