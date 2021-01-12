Ким був Корольов. Як Україна та Росія сперечаються за конструктора і до чого тут Маск

Автор фото, Музей космонавтики Корольова Підпис до фото, Сергія Корольова вважають своїм і Україна, і Росія

Офіційні аккаунти України та Росії у соцмережах посперечалися за те, ким насправді був легендарий конструктор ракет Сергій Корольов: українцем чи росіянином. Не обійшлося і без Ілона Маска.

"Крадіжка"

12 січня Сергію Корольову виповнилося б 114 років.

На офіційному англомовному Twitter Росії вирішили пригадати про день народження "легендарного радянського інженера ракет, конструктора та вченого".

"Його по праву називають "батьком космонавтики", - відзначили російські автори і нагадали внесок Корольова у розробку ракети Р-7, запуск першого супутника на орбіту Землі та політ Юрія Гагаріна у космос.

Автор фото, twitter.com/Russia

На це одразу відреагував офіційний Twitter України.

Там написали про "крадіжку" й нагадали, що Сергій Корольов називав себе українцем, народився у Житомирі, зростав у Ніжині та Києві, а навчався в Одесі та тому ж таки Києві.

"Працював, а потім був заарештований, підданий тортурам та ув'язнений на шість років у Москві, на Колимі та в Казані", - відзначили українські автори, які додали для наочності не найкращих етапів життя Корольова російські прапори.

Автор фото, twitter.com/Ukraine

До чого тут Ілон Маск

Дискусія вийшла на глобальний рівень, коли про Корольова висловився керівник SpaceX Ілон Маск.

Він відреагував на пост-привітання Корольова від "Роскосмосу" - російської держкорпорації, яка курує космічний напрямок РФ.

"Основоположник практичної космонавтики, один з найбільших вчених XX століття в області космічного ракетобудування і кораблебудування, радянський конструктор", - написав "Роскомос" про інженера.

Автор фото, twitter.com/roscosmos

"Він був чудовим", - прокоментував російською Ілон Маск.

Автор фото, twitter.com/elonmusk

Півроку тому він вже згадував про Сергія Корольова.

"Говорив сьогодні з сім'єю Корольова. Він був одним з найкращих", - написав Ілон Маск у липні 2020 року та додав прізвище конструктора українською і російською мовами.

Автор фото, twitter.com/elonmusk

Зрештою, долучився до ситуації і президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twitter він написав: "Сьогодні день народження великого українського вченого, інженера ракет та конструктора космічних кораблів Сергія Корольова. Він насправді був одним з найкращих".

"Запрошую його давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, до Музею космонавтики Сергія Корольова", - додав Володимир Зеленський.

У коментарях під всіма згаданими дописами традиційно розгорілася дискусія про національність Корольова (хоча слід відзначити, що ні офіційний Twitter Росії, ні "Роскосмос" не називали його росіянином, а виключно "радянським вченим").

Частина коментаторів згадують про матеріали справ проти конструктора, в яких він значиться як росіянин, інші - про те, що він народився в Україні, матір його була українкою і сам себе вважав українцем.

А дехто нагадує, що батько Корольова походив з Білорусі, тож і білоруси можуть вважати його своїм.

Життя Корольова

Сергій Корольов народився у 12 січня 1907 року в Житомирі, який тоді був частиною Волинської губернії Російської імперії.

Навчався в Одесі, а потім Київському політехнічному інституті. Згодом заради авіабудування перевівся до Москви.

Там же він почав працювати авіаконструктором, а пізніше - одним з керівників ракетного напрямку Реактивного науково-дослідного інституту.

У 1938 році, в роки сталінського "Великого терору", Сергія Корольова заарештували за звинуваченням у "троцкізмі" та "підриві державної промисловості".

У таборах, зокрема на Колимі, провів шість років, працював під керівництвом іншого авіаконструктора Туполєва, якого також ув'язнили, у "закритому конструкторському бюро" (так званій "шарашці") над розробкою бомбардувальників.

Після звільнення був головним конструктором радянських балістичних ракет, а згодом очолив ОКБ-1 - "Особливе конструкторське бюро", - яке займалося розробкою ракетоносіїв для польотів у космос.

Під його керівництвом Радянський Союз запустив перший штучний супутник та відправив людину в космос.

Помер від хвороби серця у 1966 році, похований у Москві у Кремлівській стіні.