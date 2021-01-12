Наскільки ефективна вакцина Sinovac, яку купує Україна - результати тестів

Автор фото, Getty Images

Китайська вакцина проти коронавірусу Sinovac показала "загальну ефективність" 50,38% під час останнього етапу тестувань у Бразилії, передає Reuters.

Водночас вона була значно більш дієвою для уникнення важких випадків, додають вчені.

Дослідження проводив місцевий Інститут Бутанан за участі 13 тис. добровольців.

Раніше там повідомляли про дещо вищу ефективність - 78%.

На прес-конференції у вівторок представники штату Сан-Паулу та дослідники Інституту Бутантан пояснили, що розділили випадки коронавірусної хвороби на шість категорій: безсимптомні, дуже легкі, легкі, два рівні середньої тяжкості та важкі. Перші два - не потребують медичної допомоги.

Ефективність у 78% випадках вакцина показала при врахуванні легкої форми, хворих середньої тяжкості та важких.

Коли ж до групи вивчення додали дуже легкі випадки, то ефективність знизилася до 50,3%.

Водночас дослідники наполягають, що вакцина стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків, повідомляє Bloomberg.

Вчені загалом вважають результати Sinovac досить непоганими і прогнозують, що вона може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%, додають у китайській Global Times.

Всесвітня організація з охорони здоров'я вимагає, щоб для затвердження вакцина показувала ефективність принаймні у 50% випадків, тож Sinovac відповідно до цих досліджень успішно долає цей поріг.

Автор фото, Getty Images

У грудні стало відомо, що Україна закупить 1,9 млн доз цієї вакцини.

"Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним", - розповіли в Офісі президента перед Новим роком.

Одна доза вакцини коштує 504 грн, тож загалом закуплені вакцини коштуватимуть приблизно 965 млн грн.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною - діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Для порівняння, вакцини Moderna та Pfizer є вакцинами до мРНК - частину генетичного коду коронавірусу вводять в організм, що спонукає його виробляти вірусні білки і цього достатньо для підготовки імунної системи до атаки.

"CoronaVac - це більш традиційний метод [вакцини], який успішно застосовується у багатьох відомих вакцинах, таких як проти сказу", - повідомив ВВС доцент Луо Дахай з Технологічного університету Наньян у Сінгапурі.

Однією з головних переваг Sinovac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.