Імпічмент Трампа: республіканці відвертаються від президента

Автор фото, Reuters

У середу нижня палата конгресу США винесе на голосування другий імпічмент президента ‎Дональда Трампа. Ця процедура означає офіційне звинувачення в скоєнні злочину — цього ‎разу в підбурюванні до заколоту.‎

Після цього Сенат вирішить - чи відстороняти президента достроково, заодно позбавляючи ‎його права балотуватися знову.

До вчорашнього вечора здавалося, що повторяться події осені 2019 року: демократи винесуть ‎президенту імпічмент, але не переконають республіканців в Сенаті і неминуче програють ‎процес.‎

Але у вівторок у них з'явився невеликий шанс: газета New York Times повідомила, що лідер ‎республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл підтримує імпічмент і хоче таким чином допомогти ‎Республіканській партії позбутися Трампа.‎

У нижній палаті за імпічмент пообіцяла проголосувати Ліз Чейні — високопоставлена ‎представниця республіканців і донька колишнього віцепрезидента Діка Чейні. Очікується, що ‎до неї приєднається близько двадцяти законодавців-консерваторів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліз Чейні обіцяла підтримати імпічмент Трампа

Далеко не всі республіканці у Конгресі готові відкрито порвати з Трампом, але захисників у ‎нього залишається все менше. І якщо в дні першого імпічменту республіканці наполягали на ‎його невинуватості, то зараз головний аргумент проти — ризик подальшої поляризації ‎суспільства.‎

У Трампа стає все менше захисників, Захищати Трампа тим менше мисливців, чим с

Що серйознішими стають звинувачення проти прихильників Трампа, які влаштували безлади в ‎Вашингтоні, то менше захисників залишається у Трампа. Досі арешти відбувалися в основному ‎за дрібними правопорушеннями на кшталт незаконного проникнення в будівлю Капітолію.

Але у вівторок в.о. генпрокурора Вашингтона попередив, що мін'юст США може ‎звинуватити частину учасників протестів в заколоті, під яким мається на увазі спробу ‎повалення уряду. Покарання за цією статтею - до 20 років ув'язнення.

Швидкий імпічмент від демократів

Пізно ввечері у вівторок Палата представників ухвалила резолюцію, що вимагає відсторонення Трампа від влади.

Резолюція закликає віцепрезидента Майкла Пенса використати право, надане йому 25-ю поправкою до Конституції США для припинення повноважень Дональда Трампа.

Спікер нижньої палати конгресу Ненсі Пелосі заявила, що законодавці дають Пенсу 24 години для виконання цього рішення. Якщо за цей час він нічого не зробить, тоді демократи ініціюють процедуру імпічменту.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Відносини між Трампом і Пенсом зіпсувалися після того, як останній офіційно визнав перемогу Байдена.

Утім кількома годинами раніше Майк Пенс заявив, що не збирається підтримувати резолюцію.

25-та поправка дозволяє членам кабінету міністрів прийняти рішення про припинення повноважень чинного президента, якщо з якихось причин він більше не здатен виконувати свої обов'язки.

Зазвичай в історії США ця поправка застосовувалася під час хвороби глави держави, а її дія припинялася після його повернення в Білий дім.

У листі на ім'я спікера Палати представників ввечері у вівторок Майк Пенс повідомив, що не вважає, що використання цієї поправки буде відповідати інтересам держави і положенням Конституції США. Він закликав законодавців не створювати "жахливий прецедент".

"Я закликаю вас уникати дій, які ще сильніше розділять країну", - підкреслив Пенс.

Як відреагував Трамп?

Нову спробу імпічменту колишній президент назвав дуже небезпечною для США, особливо в цей непростий час.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Будьте обережні у своїх бажаннях", - багатозначно застерігає Трамп.

У вівторок Дональд Трамп вирушив до Техасу, де оглянув чергову ділянку побудованої за його ініціативою стіни на кордоні з Мексикою.

Він повідомив журналістам, що його не лякають погрози демократів в Конгресі, він не збирається добровільно подавати у відставку, а спроби використовувати 25-ту поправку до Конституції Трамп вважає загрозою для свого наступника Байдена.

"Будьте обережні у своїх бажаннях", - сказав він, додавши, що в майбутньому ця поправка може бути використана для відсторонення президента-демократа.