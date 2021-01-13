У США вперше за 67 років стратили жінку. Що зробила Ліза Монтгомері?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лізу Монтгомері засудили до страти ще у 2007 році

Лізі Монтгомері, яку визнали винною у жорстокому вбивстві ще у 2007 році, зробили смертельну ін'єкцію. Вона стала першою за останні 67 років жінкою, страченою в США за рішенням федеральної влади.

Засуджена задушила вагітну жінку, перш ніж вирізати та викрасти її дитину у 2004 році. Її жертва, 23-річна Боббі Джо Стінетт, померла від крововтрати.

52-річній Монтгомері зробили смертельну ін'єкцію у в'язниці в Терре-Хот, штат Індіана.

За словами свідків, жінка, яка стояла поруч з Монтгомері під час страти, зняла маску з її обличчя та запитала, чи хоче вона сказати останнє слово. Засуджена до страти відповіла "ні".

Лізу Монтгомері визнали мертвою о 01:31 за місцевим часом.

Адвокат засудженої Келлі Генрі заявила, що кожен, хто брав участь у страті, "повинен відчувати сором".

"Страта Лізи Монтгомері була далека від справедливості", - додала вона.

Автор фото, Getty Images

Верховний суд США скасував попереднє рішення окружного суду про необхідність провести слухання про осудність Монтгомері.

Адвокати жінки стверджували, що у неї був вроджений дефект головного мозку, і вона просто не розуміла, що саме з нею відбувається.

"Монтгомері страждає ураженням головного мозку і важким психічним захворюванням, яке погіршилося через сексуальну наругу, якої вона зазнавала впродовж життя від тих, хто про неї повинен був піклуватися", - заявили адвокати жінки під час слухання в окружному суді.

"У своєму нинішньому психічному стані Монтгомері настільки віддалена від реальності, що вона не може раціонально оцінювати причини, за якими уряд має намір її стратити", - заявив суддя.

Ліза Монтгомері впродовж кількох років у дитинстві зазнавала сексуального і фізичного насильства від вітчима. За словами її адвокатів, поводження з нею було настільки жорстоким, що воно рівносильне тортурам.

Автор фото, JENA BAUMLI Підпис до фото, Боббі Джо Стіннетт

У 36 років (це було у 2004 році) вона напала на 23-річну Мері Джо Стіннетт, яка була восьмому місяці вагітності.

Монтгомері познайомилася зі своєю жертвою через форум для любителів рет-тер'єрів. Вони листувалися кілька місяців. Монтгомері сказала Стіннетт, що теж чекає дитину. Жінки обговорювали вагітність, і потім домовилися, що Монтгомері купить у Стіннетт цуценя.

У грудні 2004 року Монтгомері домовилася зустрітися зі Стіннетт, щоб подивитися цуценят. Вона проїхала 281 кілометр з Канзасу до містечка Скідмор в штаті Міссурі, де жила її жертва.

Коли Стіннетт відкрила двері, Монтгомері напала на неї з мотузкою, і після того, як Стіннетт втратила свідомість, вирізала плід з її тіла кухонним ножем.

Убивця спілкувалася зі Стіннетт використовуючи фальшивий аккаунт на ім'я Дарлін Фішер. Слідчі досить швидко зрозуміли, що такої людини не існувало і вже наступного дня вистежили Монтгомері за IP-адресою, з якої вона листувалася з жертвою.

Коли поліцейські знайшли її, то виявили у неї новонароджену дівчинку. Монтгомері спочатку стверджувала, що це її донька, яка народилася напередодні, але потім зізналася у вбивстві.

Її визнали винною у злочині у 2007 році. Наступного дня її засудили до смертної кари.

Монтгомері з 2008 року перебувала у федеральній жіночій в'язниці в штаті Техас, де проходила курс психіатричної допомоги. Після того, як оголосили дату страти, Монтгомері помістили під особливий нагляд.

Останній тиждень страт?

Перед Монтгомері останньою жінкою, страченою в США на федеральному рівні, була Бонні Хеді, яка в 1953 році викрала і вбила дитину з метою отримання викупу. Її засудили до найвищого покарання і відправили до газової камери.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протестувальники вимагали припинення смертної кари під в'язницею в Індіані

Монтгомері стратили за тиждень до вступу на посаду обраного президента США Джо Байдена, який має намір припинити виконання смертних вироків, винесених на федеральному рівні.

Адміністрація президента Дональда Трампа відновила федеральні страти після 17-річної перерви (хоча всі ці роки людей як і раніше страчували на рівні окремих штатів).

З літа минулого року виконали 10 федеральних смертних вироків, Ліза Монтгомері стала одинадцятою. Цього тижня федеральна влада планує стратити ще двох засуджених.

Замість смертної кари адміністрація Байдена пропонує призначати довічне ув'язнення у вигляді покарання без можливості звільнитися умовно-достроково.

За даними останнього дослідження Gallup, 54% американців вважають, що смертна кара є прийнятною з етичної точки зору. І попри те, що цей відсоток здається високим, насправді це рекордно низький показник - на 6% нижче, ніж рік тому.