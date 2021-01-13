Чи справді це - найрозумніша маска у світі?

Автор фото, RAZER

Компанія Razer, яка є лідером з виробництва ігрового обладнання у світі, створила, як вони твердять, найрозумнішу маску для обличчя у світі - у комплекті з вбудованим мікрофоном.

Екземпляр такої маски продемонстрували на великій виставці електроніки CES (Consumer Electronics Show). Виробник стверджує, що така маска посилює звучання голосу користувача і запобігає приглушенню мови.

Конструкція включає активну вентиляцію - видих теплішого повітря, вдих прохолодного повітря.

Компанія заявляє, що маска класифікується як хірургічна маска N95. Але BBC не робила огляд продукту.

Маска від Razer зроблена з прозорого пластику, що дозволяє людям читати по губах, та здогадуватися, про що мова, з виразу на обличчі.

Автор фото, RAZER

Сама по собі прозора маска навряд чи є інноваційною - таких на ринку є багато. Однак компанія заявляє, що маска також має "режим слабкого освітлення".

Це означає, що корпус маски автоматично підсвітлюється у темний час доби, освітлюючи рот. Razer стверджує, що це дозволяє "чітко висловлюватися незалежно від освітлення".

Чи зручно носити маску з усіма цими технологіями всередині? Технічна команда BBC поки що її не випробувала.

Автор фото, RAZER

Але Razer каже, що силіконова конструкція щільно прилягає до обличчя і не дає самій масці торкатися рота.

А товщі вушні петлі менше тиснуть на вуха.

Запатентована функція маски "Voiceamp", безсумнівно, є найтехнологічнішою характеристикою маски.

Компанія заявляє, що вбудований мікрофон та підсилювач зроблять голос чіткішим.

Приглушена мова є значною проблемою під час носіння традиційних масок, які прикривають ніс і рот.

Компанія зазначила, що перевіряє, скільки можуть служити вентилятори та коли потрібно міняти фільтри.