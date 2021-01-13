Facebook видалив низку сторінок, пов'язаних з партією Порошенка

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Facebook заблокував десятки груп та сторінок, пов'язаних з партією "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Про це йдеться у повідомленні соцмережі.

Також у грудні заблоковані акаунти, пов'язані з ліворадикальним об'єднанням "Боротьба" та громадською організацією "Антикорупційний блокпост".

Заблоковані акаунти

"Ми видалили 27 облікових записів у Facebook, 37 сторінок, 21 групу та 13 облікових записів в Instagram, які виникли в Україні та зосереджувались на вітчизняній аудиторії. Наше розслідування виявило зв'язки з людьми, пов'язаними як з партією "Європейська солідарність", так і з громадською організацією "Справа Громад" в Україні", - йдеться в повідомленні.

У Facebook зазначають, що ця мережа перебувала у початковій стадії створення і її виявили під час розслідування "неавтентичної скоординованої поведінки".

За стандартами Facebook неавтентична скоординована поведінка - це створення облікових записів і сторінок, які прагнуть ввести людей в оману про те, ким вони є і що вони роблять, покладаючись на фейкові акаунти.

"Ми видаляємо як недостовірні, так і справжні облікові записи, сторінки та групи, які беруть безпосередню участь в цьому", - йдеться в повідомленні соцмережі.

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Громадянська організація "Солідарна справа громад" - це організація, яка часто здійснює проєкти разом з Фондом Петра Порошенка та "ЄС". 12 січня сам Петро Порошенко написав у Facebook, як члени "ЄС" та "Справи громад" постачають кисень в лікарні Запорізької області.

Уповноваженою особою "Солідарної справи громад" є Антоніна Бузило, №72 у передвиборчому списку "Європейської солідарності" на парламентських виборах 2019 року.

У доповіді Facebook розповідається, що заблоковані акаунти поширювали позитивні коментарі про Петра Порошенка та його партію та негативні коментарі про Володимира Зеленського.

"Люди, які займалися цією активністю, використовували фейкові акаунти, аби створити фіктивних особистостей (користувачів Facebook чи Instagram. - Ред.), уникнути нашого контролю, керували сторінками, створювали дописи у групах, які мали назви міст. Вони також поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій та політиків, ставили вподобайки і коментували дописи інших людей, аби вони виглядали більш популярними, ніж є насправді", - йдеться у доповіді.

Щонайменше 77 тисяч акаунтів були підписниками цих сторінок. Заблоковані акаунти витратили 300 доларів на рекламу у Facebook та Instagram, платіж здійснювали у доларах та рублях.

Серед заблокованих сторінок - "Чудеса вірять в Алісу", яка розміщала критику на адресу Володимира Зеленського, та "Бунтівні маріонетки".

Як коментують у Європейській солідарності?

BBC News Україна поки що не вдалося зв'язатися з представниками "ЄС" для коментаря.

У коментарі Радіо Свобода депутат Київської обласної ради від "ЄС" Володимир Горковенко повідомив, що партія "Європейська солідарність" перевіряє заяву Facebook про видалення пов'язаних із нею сторінок у соціальній мережі. За його словами, регіональні сторінки партії працюють, але видалили сторінки активістів, які підтримували "Європейську солідарність".

Інформацію про видалення сторінок прокоментував у Facebook колишній депутат та політконсультант, близький до "Європейської солідарності", Віктор Уколов. Він не погодився з публікацією одного з українських ЗМІ, де йшлося про ліквідацію Facebook "ботоферми Порошенка".

"Ботами називають анонімні профілі, які поширюють неправдиву інформацію. В Європейської солідарності є реальні прихильники, які поширюють правдиву інформацію з власної ініціативи. І природно, що часто така інформація не подобається владі, представники якої скаржаться у фейсбук", - зазначив він.

Віктор Уколов каже, що критика президента Зеленського не припиниться.

"Продовжимо репостити інформацію один в одного. Продовжимо контролювати владу і поширювати через фейсбук результати такого контролю. Будуть скаржитись на нас чи ні - нам все одно", - наголосив він.

Колишній радник Петра Порошенка Юрій Бірюков прокоментував у Facebook блокування акаунтів "Солідарної справи громад".

"Добре, Марку. Нашу пісню не задушиш. Ми і далі будемо координувати свої дії для відбивання інформатак. Це ось обіцянка", - написав він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Ми і далі будемо координувати свої дії", - пообіцяв ексрадник Порошенка Юрій Бірюков

Вибірковий підхід?

Експерт з онлайн-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в коментарі BBC News Україна каже, що підхід Facebook щодо блокувань та видалення акаунтів в Україні залишається вибірковим.

"Це свідчення того, що Facebook як не переймався, так і не переймається, тим що відбувається в Україні. Легко почуваються пропагандисти з Росії, а ті, хто працюють в соцмережах, бачать, яка там потужна підтримка української влади, що штучно створюється. Facebook на це не реагує і не бачить", - зазначає експерт.

За його словами, подібні акаунти в Україні створюють різні політичні сили.

"Якщо Facebook вважає, що це проблема, то і мають страждати різні політичні сили, в тому числі ОПЗЖ, "Слуга народу" і т.і. Оскільки цього не відбувається, це означає, що є якийсь вибірковий підхід. В нас взагалі ніяк не страждають політичні сили, які є при владі", - каже Саваневський.

На його думку, у соцмережах зараз багато акаунтів і сторінок, які становлять "потужну силу, що займається просуванням чинного президента".

Також, на думку Максима Саваневського, не можна порівнювати практику блокування та видалення акаунтів у США та Україні, бо у США це пов'язане з питаннями національної безпеки через заклики до насильства, недопущення до влади обраного президента.

"Блокування Трампа - це виправдана історія, тому що він фактично маніпулював громадською думкою, і те, що він робив, могло призвести до великої проблеми в питаннях національної безпеки", - каже він.

"Якби Facebook в Україні боровся з російськими спецслужбами, що через соціальні мережі працюють проти України, це була б схожа історія на те, що соцмережа робить в США", - вважає Максим Саваневський.

За його словами, натомість в Україні йдеться про вибірковий підхід в умовах політичної конкуренції та піар-активність Facebook для того, щоб створити видимість, що щось робиться.

Кого ще заблокували в Україні?

У Facebook також повідомили про блокування мережі акаунтів та груп, створених у Луганській області людьми, пов'язаними з ліворадикальним об'єднанням "Боротьба".

Більшість лідерів цієї організації після початку війни 2014 року перебуває на непідконтрольній українській владі території на Донбасі або поза межами України.

"Ми видалили 23 облікові записи Facebook, 25 сторінок, 11 груп та 19 облікових записів Instagram, які виникли в Луганській області України", - йдеться в повідомленні Facebook.

Мережа орієнтувалася на аудиторію у кількох країнах світу - зокрема в Україні, Молдові, Киргизстані, Білорусі, Британії, Німеччині, Іспанії, Росії.

У Facebook зазначають, що діяльність цієї мережі виявили на початковому етапі після того, як про неї написали німецькі ЗМІ - Die Welt та netzpolitik.org.

У доповіді Facebook зазначається, що мережа "Боротьби" різко активізувала діяльність у 2020 році, деякий контент, поширений акаунтами, переопублікували ЗМІ в Росії та Німеччині, зокрема Sputnik Germany. Дописи містили позитивні коментарі на адресу проросійських та критику проєвропейських політиків у Молдові, вихваляли СРСР.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Згідно з доповіддю Facebook, Олександр Дубінський був мішенню критики акаунтів та сторінок, пов'язаних з "Антикорупційним блокпостом", які видалили у соцмережі

Також видалена низка сторінок громадської організації "Антикорупційний блокпост".

"Ми видалили 13 облікових записів Facebook, 31 сторінку, шість груп та три облікових записи Instagram", - йдеться в повідомленні.

У доповіді також йдеться, що діяльність цієї мережі концентрувалася на позитивних відгуках про колишнього голову Державної податкової служби Сергія Верланова та низку політиків з Одеси, а також на критиці депутата Олександра Дубінського, колишнього та чинного міністрів фінансів Ігоря Уманського та Сергія Марченка, блогера Євгена Плінського, та компанії "Укрзалізниця".

За даними Opendatabot, громадська організація "Всеукраїнське об'єднання Антикорупційний блокпост" заснована 2015 року, її власниками є Станіслав Мислович та Микола Хлинов, а директоркою Ганна Демиденко.