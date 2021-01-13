Програміст зберігав біткоїни на $240 млн. А потім забув пароль до них

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Всі ми знаємо, як це. Коли голова, наче в тумані, й ви ніяк не можете згадати свій пароль. І ось після восьми відчайдушних спроб лишається дві.

Саме так і сталося з програмістом Стефаном Томасом. Але в його випадку ставки були вищими, ніж у більшості - адже пароль давав доступ до жорсткого диска з біткоїнами на 240 млн доларів.

Історія Томаса, яку розповіло видання New York Times, стала вірусною.

Колишній керівник служби безпеки Facebook Алекс Стеймос запропонував свою допомогу. Натомість попросив долю в 10%.

Останніми місяцями вартість біткоїнів суттєво зросла.

Зараз один біткоїн коштує 34 тис. доларів. Щоправда, валюта нестабільна, тож експерти не мають впевненості, буде ціна рости і далі чи відбудеться зниження.

Кілька доларів

Томас народився в Німеччині, але зараз живе в Сан-Франциско. Він отримав трохи більше 7 тис. біткоїнів понад десять років тому за те, що створив відео, яке пояснювало, як працює криптовалюта.

Тоді біткоїни коштували по кілька доларів кожен.

Він зберігав їх у цифровому гаманці IronKey на жорсткому диску, пароль записав на аркуші паперу, який пізніше загубив.

Після десяти невдалих спроб пароль самозашифрується, що зробить доступ до гаманця неможливим.

Томас витратив вісім спроб.

Свою допомогу Алекс Стеймос, який зараз викладає у Стенфорді, запропонував просто у Twitter.

"Гм, маючи 240 млн доларів у заблокованих біткоїнах, ви мали б не витрачати десять спроб, щоб вгадати пароль, а передати справу професіоналам, щоб купити 20 IronKeys і витратити шість місяців, щоб знайти спосіб їх розпакувати", - написав Стеймос.

"Я зроблю це за 10%. Зателефонуй мені", - додав екскерівник служби безпеки Facebook.

Томас не перший, хто може втратити багатомільйонний статок у біткоїнах так.

Зараз неможливо отримати доступ приблизно до $140 млрд біткоїнів у світі, згідно з даними компанії Chainanalysis, яка займається криптовалютами.

А підприємства, які допомагають повернути цифрову валюту, отримують кілька запитів щодня.

У статті New York Times також згадується підприємець, який втратив близько 800 біткоїнів, коли його колега відформатував ноутбук, що містив ключі від його гаманця.

А в 2013 році чоловік з Вельсу відчайдушно обшукував сміттєзвалище, куди випадково викинули жорсткий диск від комп'ютера, що містив 7,5 тис. біткоїнів.

Тоді вартість цих біткоїнів складала 5,5 млн доларів, зараз це понад 340 млн доларів.