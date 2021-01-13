Ціну на газ знизять. Якою вона буде

Автор фото, УКРІНФОРМ Підпис до фото, Протест проти підвищення тарифів

Ціну на газ для українців знизять на понад 30%. Таке рішення ухвалили на енергетичній нараді за участі президента, уряду, НКРЕКП, очільника "Нафтогазу" і фахівців у галузі економіки.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає - в економічному плані теж", - наголосив президент Зеленський, якого цитує його офіційний сайт.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це не означає, що уряд відходить від ринкового регулювання ціни на газ. Але через складну ситуацію з карантином, коронавірусом та можливістю людей отримувати доходи "буде запроваджено державне регулювання".

"Пропонована ціна, яка встановиться на цей період, - 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів. На сьогодні це найнижча ціна на українській біржі", - написав пан Шмигаль в офіційному Telegram-каналі.

Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для споживачів по 10 грн і навіть вище, додав він.

"Суттєво менше"

За словами в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює з лютого.

"Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ", - повідомив Юрій Вітренко.

За словами Дениса Шмигаля, на розгляд депутатів винесуть законопроєкт про зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення абонплати за розподіл газу.

"Однак пам'ятайте, що ми зберігаємо реформу. Ці зміни - не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв'язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію", - наголосив Володимир Зеленський.

Подорожчання газу та електрики

З початку 2021 року українцям додеться більше платити за газ.

У грудні ціна складала 6,33 грн за кубометр. У січні "Нафтогаз" підвищив вартість палива до 7,22 грн за кубометр.

Зараз в Україні діє ринок газу, але у більшості інших постачальників ціни вищі, ніж у державного "Нафтогазу".

З 1 січня у більшості компаній, що доставляють газ до споживачів, також здорожчала ця послуга. Наприклад, тариф "Київоблгазу" зросла з 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, а "Київгазу" - з 0,28 грн до 0,32 грн за куб (без ПДВ).

Тож загалом із січня середня вартість газу з урахуванням доставки складає не менше 8-9 гривень за кубометр.

Також зросла і ціна електроенергії - усі платитимуть по 1,68 грн/кВт год незалежно від споживання.

Здорожчання газу та електроенергії викликало протести у різних регіонх України.

Під час своєї переможної виборчої кампанії у 2019 році Володимир Зеленський та експерти, яких він залучав до своїх агітаційних роликів, не раз говорили про зниження тарифів на послуги ЖКГ.