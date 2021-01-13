Трампу оголосили імпічмент через штурм Капітолію. Що далі

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Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа через підбурювання його прихильників до нападу на будівлю Капітолію 6 січня.

Рішення підтримали 232 конгресмени проти 197. За імпічмент висловилися в тому числі 10 республіканців.

Таким чином Трамп, який передає свій пост Джо Байдену 20 січня, став першим в історії США президентом, якому двічі за термін оголосили імпічмент.

Першого разу Трампа звинувачували в тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб він допоміг з компроматом на Джо Байдена на майбутніх президентських виборах.

Цього разу імпічмент містить єдину статтю - підбурювання до заколоту - і виглядає як обвинувальний висновок в кримінальному суді.

Справа за Сенатом

Тепер Трампа по суті судитиме Сенат. Для обвинувального вердикту необхідні голоси 67 сенаторів.

Швидше за все, Сенат не встигне проголосувати до кінця терміну Трампа, але він має право продовжити розглядати імпічмент і після 20 січня.

Крім того, Сенат зможе заборонити Трампу претендувати на інші державні посади, (а він говорив про намір балотуватися на виборах 2024 року). Причому для цього, на думку багатьох юристів, достатньо простої більшості голосів сенаторів.

У грудні 2020 року, коли імпічмент Трампа ініціювали вперше, Сенат, який перебував під контролем республіканців, Трампа виправдав.

Головна інтрига полягає в тому, як поводитиметься Сенат цього разу. Демократи скоро матимуть в Сенаті рівно половину голосів, однак для засудження Трампа їм потрібно буде залучити на свою сторону 17 республіканців. Поки що не очевидно, що серед них буде стільки охочих.

Водночас навіть лідер республіканської сенатської більшості Мітч Макконелл, за інформацією джерел New York Times і Fox News в його оточенні, вітає ініціативу демократів, оскільки це допоможе Республіканській партії відмежуватися від Трампа.

Сам Макконнелл публічно з приводу імпічменту не висловлювався і невідомо, чи готовий він повпливати на однопартійців, щоб засудити президента.

У чому звинувачують Трампа?

6 січня натовп прихильників Трампа увірвався в будівлю Конгресу в розпал засідання, на якому законодавці затверджували перемогу Джо Байдена.

Процедуру перервали на кілька годин, розгромили багато приміщень, включаючи зали засідань обох палат. П'ятеро людей загинули, в тому числі один поліцейський.

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За дві години до цього Трамп виступив на багатотисячному мітингу своїх прихильників і закликав підтримати у Капітолії конгресменів-республіканців, які збиралися опротестувати перемогу Байдена.

Демократи та деякі республіканці звинувачують Трампа в тому, що він прямо спровокував штурм Капітолію. А потім писав твіти, якими по суті заохочував своїх прихильників, противився введенню Національної гвардії і довго відмовлявся закликати людей припинити атаку.

Сам Трамп в понеділок заявив, що нічого неналежного в той день не говорив.

За даними ФБР, 70 людям уже пред'явили звинувачення у зв'язку зі штурмом Капітолію, ще 170 впізнані і розшукуються.

Останнє опитування на замовлення CBS News показує, що більшість американців - 55% - підтримує імпічмент Трампа, 45% виступають проти цього.