Експерти ВООЗ прибули до Китаю, щоб дослідити походження коронавірусу

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від початку вважали, що коронавірус розповсюдився з базару в Ухані

Експерти Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) прибули до Уханю, де розпочнуть досліджувати, звідки з'явився Covid-19, поширення якого призвело до пандемії.

На це розслідування чекають вже давно, а приїзду експертів до Китаю передували довгі переговори.

В групі ВООЗ 10 вчених, які мають поговорити із працівниками китайських дослідницьких інститутів, лікарень, а також рибного ринку, звідки, як вважають, поширився коронавірус.

Перші випадки Covid-19 були зафіксовані в Ухані наприкінці 2019 року.

Прибуття команди міжнародних експертів до Китаю збіглося із хвилею нових випадків коронавірусу на півночі країни. У четвер стало відомо про першу за останні 8 місяців смерть від коронавірусу в Китаї.

Проте в самому Ухані ситуація давно нормалізувалася. Загалом Китаю вдалося взяти поширення хвороби під контроль завдяки масовому тестуванню, суворому карантину та обмеженням на пересування.

Спочатку представники ВООЗ пройдуть двотижневий карантин, і вже після цього почнуть свої дослідження на основі того, до чого їм надасть доступ китайська влада. Зокрема, вони намагатимуться з'ясувати, чи дійсно коронавірус походить від тварин.

Раніше цього місяця у ВООЗ заявляли, що Китай відмовив у в'їзді міжнародним експертам. Це сталося по тому, як одному з членів команди відмовили у в'їзді, а інший застряг під час транзиту. Проте в Пекіні назвали це непорозумінням, і заявили, що переговори щодо розслідування походження коронавірусу ще тривають.

Раніше впродовж місяців китайська влада заперечувала, що коронавірус походить з Китаю.

Професор Дейл Фішер, який очолює міжнародну групу з реагування на Covid-19 у ВООЗ, заявив ВВС, що сподівається, що групу сприймуть саме як наукову. "Вона не про політику або про те, щоб когось звинуватити. Вона про те, щоб докопатися до суті наукової проблеми", - заявив він. Професор Фішер також додав, що більшість науковців вважають, що коронавірус має "природне походження".