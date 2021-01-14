Навального оголосили в розшук у Росії. Він збирався туди повернутися

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Урядова "Російська газета" повідомила, що Олексій Навальний ще від 29 грудня перебуває у федеральному розшуку.

У публікації йдеться, що "розшукові заходи" щодо Олексія Навального тривають від кінця листопада 2020 року, а їхньою причиною є "злісне ухиляння від контролю з боку карно-виконавчої інспекції".

Оскільки Олексій Навальний є умовно засудженим, він мав регулярно з'являтися в інспеції, але цього не робив.

"Навальний повідомив інспекторів лише один раз - 23 листопада минулого року, коли повідомив, що перебуває на реабілітації в Німеччині, при цьому навіть не зміг назвати дату повернення до Росії", - йдеться у публікації.

Напередодні сам Олексій Навальний повідомив, що купив квиток до Москви на 17 січня.

Зараз Олексій Навальний перебуває у Німеччині, де проходить реабілітацію після отруєння, імовірно, "Новачком", яке сталося 20 серпня минулого року.

Російська влада відкидає свою причетність до цього отруєння.

В Росії проти нього порушили нову карну справу за фактом шахрайства, а інспекція з виконання покарань вимагає замінити умовний строк засудження Навального у справі "Ів Роше" на реальний.