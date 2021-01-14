Зниження ціни на газ: як воно відбудеться і хто за це заплатить

Автор фото, PA

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі", - заявив президент Зеленський після тарифних протестів у кількох областях, і уряд оголосив, що планує відновити державне регулювання цін на газ для населення.

Як саме уряд знижуватиме тарифи, скільки це триватиме і чиїм коштом?

Як?

Автор фото, UNIAN

Ринкову ціну на газ для населення запровадили урядовою постановою з 1 серпня 2020 року. До цього держава регулювала ціни на газ для населення через механізм PSO (Public service obligations). Обов'язки постачати газ населенню за регульованою ціною були покладені на державний "Нафтогаз".

З 1 серпня "Нафтогаз" став лише одним із багатьох постачальників на ринку газу для побутових споживачів, на якому від початку він мав лише 2%.

Теоретично, будь-який споживач міг укласти контракт з "Нафтогазом" і, наприклад, і взимку отримувати газ за річним тарифом у 4,73 грн за куб, який компанія пропонувала на початку осені. Або ж знайти собі ще більш вигідного постачальника.

Проте мало хто зробив це, попри те, що ціни на газ почали зростати ще на початку осені. Більшість залишилися зі старими постачальниками - місцевими газзбутами - і стикнулися із зимовою ціною, яка подекуди перевищила 10 грн за куб.

Так само постановою уряд може повернутися до регулювання цін на газ для населення. Доручення про розробку такої постанови вже отримали кілька міністерств.

"Нафтогаз" вже заявив, що готовий постачати газ населенню по 6,99 грн за куб в рамках місячного тарифу, і стати постачальником "останньої надії", якщо інші постачальники газу не зможуть забезпечити споживачів за визначеною урядом ціною. Там називають рішення уряду про повернення до регулювання цін на газ "вимушеним кроком, викликаним потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу".

Проте ручне керування ринком газу не відповідає закону Про ринок газу, який працює з 2015 року, і який передбачав поступовий перехід усіх споживачів в Україні на ринкову ціну.

Крім того, це порушує і зобов'язання України перед МВФ, місія якого саме відновила черговий раунд переговорів про нову порцію кредиту. А він є дуже важливим для Києва, особливо, якщо згадати про величезний дефіцит бюджету у 2021 році.

До вирішення проблеми може підключитися і Верховна Рада. Там вже заявили, що хочуть заслухати пропозиції уряду про "врегулювання ситуації з підвищенням тарифів".

Але на підготовку та голосування якихось законодавчих ініціатив у депутатів явно замало часу. Особливо, якщо йдеться про зниження ціни на газ вже з 1 лютого, як про це заявили в уряді.

Разом із тим і прем'єр, і виконувач обов'язків міністра енергетики заявили, що сподіваються на ухвалення законопроекту про тарифи на розподіл газу, або так звану "абонплату".

Проте ці тарифи, за законом, визначає Національна комісія, яка регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП). В Асоціації газового ринку спробу змінити тарифи на розподіл газу в обхід НКРЕКП назвали "незаконним впливом" на незалежного регулятора. Там вже звернулися зі скаргою до секретаріату європейського Енергетичного співтовариства.

Чи надовго?

"Ці зміни - не крок назад. Це ідеологія лише карантинних заходів". Починаючи з президента, який ініціював зниження цін на газ для населення, усі представники влади підкреслюють, що йдеться лише про тимчасовий відхід від ринку.

Мовляв, ручний режим для цін на газ діятиме, як заявив прем'єр, лише "на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону".

У "Нафтогазі" також говорять про готовність підставити плече урядові "до завершення карантину або опалювального сезону".

Тож очевидно, що яким би не було остаточне рішення уряду щодо цін на газ, воно буде лише тимчасовим, а далі до проблем на ринку газу доведеться повернутися знову.

Хто заплатить?

Автор фото, Getty Images

"Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, в економічному плані теж", - заявив президент Зеленський.

Проте ціни на газ для населення, що були нижче ринкових, завжди означали, що за них все одно хтось платить.

Спочатку різниця в ціні покривалася політичними поступками Росії та збитками "Нафтогазу". Ця різниця формувала десятки мільярдів прихованого дефіциту бюджету.

Саме тому на встановленні ринкових цін на газ роками наполягав МВФ та інші міжнародні кредитори.

Згодом різницю стали покривати субсидіями на комунальні послуги: Нафтогаз став прибутковим, а дефіцит - цілком відритим. Але він фінансується також з бюджету, коштом усіх платників податків.

Уряд анонсує зниження ціни на газ на 30% з лютого - з нинішніх майже 10 до 6,99 грн за куб. Проте, наприклад у перший день цього тижня ціна газу на європейських газових хабах зросла на 10% лише за один день - до 384 доларів за тисячу кубів. Навіть якщо не враховувати вартість доставки, це значно більше, ніж визначена урядом лютнева ціна для українців.

Це означає, що компанії-імпортери будуть змушені продавати газ у збиток (якщо, звісно, не законтрактували газ завчасно) або піти з нього. Компанії, що видобувають газ, також постануть перед вибором, чи продавати його за ціною, нижчою за імпортний паритет.

Нафтогаз, очевидно, кілька місяців "потягне" ціну у 6,99 за рахунок продажу газу зі сховищ, закупленого за нижчими, літніми цінами та газу внутрішнього видобутку. Але це означає, що він отримає менше коштів на розбудову того ж видобутку.

Прибутки компанії також, очевидно, зменшаться. При цьому "Нафтогаз" є одним із найбільших донорів бюджету. Надходження від підприємств Групи "Нафтогаз" склали понад 13% загальних доходів державного бюджету у січні-грудні 2020 року і становили 145 млрд грн.

Для порівняння: на Фонд боротьби із Covid-19 минулого року було виділено 80 млрд грн.

Тож менші цифри в платіжках за газ означатимуть і менші надходження до бюджету, а от грошей у гаманцях українців навряд чи додадуть.