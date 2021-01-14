Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини

Автор фото, Maxime Aubert

Археологи знайшли в Індонезії найдавніший з відомих наскельних малюнків тварин - зображення дикої свині в натуральну величину.

За розрахунками дослідників, малюнку близько 45 тисяч років.

Зображення знайшли в печері у віддаленій долині на острові Сулавесі.

Воно є найбільш раннім свідченням заселення цього регіону людьми.

"Люди, які зробили це, були цілком сучасними, вони були такими ж, як ми, у них були всі можливості й інструменти, щоб малювати будь-які картини, які їм подобалися", - каже Максим Обер, співавтор звіту, опублікованого в журналі Science Advances.

На поверхні картини утворився прошарок кальциту - саме він допоміг визначити приблизний вік зображення. За допомогою радіоізотопного датування вчені з'ясували, що кальцит утворився 45,5 тис. років тому.

"Тобто малюнку щонайменше стільки років, а можливо, і набагато більше", - каже Максим Оберт, який визначив вік індонезійського малюнка.

Автор фото, A.A. Oktaviana Підпис до фото, У цьому регіоні є безліч вапнякових печер, багато з яких ще треба дослідити

Малюнок розміром 136 на 54 сантиметри нанесли на стіну печери за допомогою темно-червоного пігменту охри.Він зображує свиню з коротким щетинистим гребенем та кількома рогоподібними бородавками на морді, які характерні для дорослих самців цієї породи.

Над спиною свині є два відбитки рук, які, схоже, звернені до двох інших свиней, зображення яких збереглися лише частково.

Автор фото, A.A. Oktaviana Підпис до фото, Зображення інших свиней збереглися лише частково

"Здається, ця свиня спостерігає за бійкою чи іншою соціальною взаємодією двох інших бородавчатих свиней", - розповідає співавтор дослідження Адам Брамм.

Люди полювали на бородавчатих свиней десятки тисяч років, вони є ключовим об'єктом доісторичних творів мистецтва цього регіону, особливо під час льодовикового періоду.

Щоб зробити відбитки долонь, прадавнім художникам довелося покласти руки на поверхню, а потім плюнути на них пігментом, тому науковці сподіваються спробувати отримати зразки ДНК із залишків слини.

Такі наскельні малюнки також допомагають заповнити прогалини у розумінні ранніх міграцій людей.

Автор фото, A.A. Oktaviana Підпис до фото, Люди полювали на бородавчатих свиней десятки тисяч років, тому вони є ключовим об'єктом доісторичних творів мистецтва цього регіону

Ця картина може бути найдавнішим зображенням фігури, але не найдавнішим малюнком, який створила людина.

Найдавнішим у світі малюнком вважають лінії, що нагадують гештег, зроблені охрою на шматку сілкріта.

Їх намалювали близько 73 тисяч років тому в Південній Африці.