Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини
Археологи знайшли в Індонезії найдавніший з відомих наскельних малюнків тварин - зображення дикої свині в натуральну величину.
За розрахунками дослідників, малюнку близько 45 тисяч років.
Зображення знайшли в печері у віддаленій долині на острові Сулавесі.
Воно є найбільш раннім свідченням заселення цього регіону людьми.
"Люди, які зробили це, були цілком сучасними, вони були такими ж, як ми, у них були всі можливості й інструменти, щоб малювати будь-які картини, які їм подобалися", - каже Максим Обер, співавтор звіту, опублікованого в журналі Science Advances.
На поверхні картини утворився прошарок кальциту - саме він допоміг визначити приблизний вік зображення. За допомогою радіоізотопного датування вчені з'ясували, що кальцит утворився 45,5 тис. років тому.
"Тобто малюнку щонайменше стільки років, а можливо, і набагато більше", - каже Максим Оберт, який визначив вік індонезійського малюнка.
Малюнок розміром 136 на 54 сантиметри нанесли на стіну печери за допомогою темно-червоного пігменту охри.Він зображує свиню з коротким щетинистим гребенем та кількома рогоподібними бородавками на морді, які характерні для дорослих самців цієї породи.
Над спиною свині є два відбитки рук, які, схоже, звернені до двох інших свиней, зображення яких збереглися лише частково.
"Здається, ця свиня спостерігає за бійкою чи іншою соціальною взаємодією двох інших бородавчатих свиней", - розповідає співавтор дослідження Адам Брамм.
Люди полювали на бородавчатих свиней десятки тисяч років, вони є ключовим об'єктом доісторичних творів мистецтва цього регіону, особливо під час льодовикового періоду.
Щоб зробити відбитки долонь, прадавнім художникам довелося покласти руки на поверхню, а потім плюнути на них пігментом, тому науковці сподіваються спробувати отримати зразки ДНК із залишків слини.
Такі наскельні малюнки також допомагають заповнити прогалини у розумінні ранніх міграцій людей.
Ця картина може бути найдавнішим зображенням фігури, але не найдавнішим малюнком, який створила людина.
Найдавнішим у світі малюнком вважають лінії, що нагадують гештег, зроблені охрою на шматку сілкріта.
Їх намалювали близько 73 тисяч років тому в Південній Африці.