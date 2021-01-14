Десятки собак загинули, з'ївши корм. Виробник відкликає товар

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Виробник собачого корму у США відкликає кілька своїх продуктів після смерті щонайменше 70 домашніх улюбленців та хвороби ще 80.

Мова йде про корм Sportmix від компанії Midwestern Pet Foods та ще кілька її брендів.

Тести виявили у них потенційно небезпечні афлатоксини - побічні продукти цвілі грибків, яка росте на кукурудзі та інших зернах. Вони вражають печінку.

Управління США з санітарного догляду якості харчів і медикаментів почало розслідування.

У його заяві йдеться про те, що 70 собак померло і ще 80 захворіло після того, як поїли Sportmix.

Спочатку виробник хотів відкликати партії саме цього бренду, але згодом стали відомі інші смерті тварин, тож тепер з прилавків заберуть й інші сухі корми для собак і котів від Midwestern Pet Foods: Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail and Nunn Better.

Симптомами отруєння афлатоксинами у тварин є блювота, млявість і втрата апетиту.

Компанія обіцяє провести детальну перевірку та відзначає, що це перший такий випадок за її історію з 1926 року.