У католицьких притулках Ірландії померли тисячі дітей, а матерів принижували і били
У період з 1920-х по 1990-і роки тисячі дітей померли в ірландських притулках для незаможних матерів і їхніх дітей при католицькі церкві, йдеться у спеціальній доповіді про долю 56 тис. жінок, які жили там.
Розслідування провели за розпорядженням ірландської влади.
У доповіді описується 18 таких будинків, куди направляли вагітних незаміжніх дівчат.
Згідно з розслідуванням, там померло близько 9 тисяч дітей.
Як правило, цими закладами управляли черниці та католицькі священики. Останні такі притулки закрили лише в 1998 році.
Вони фінансувалися державою, і часто діти звідти потрапляли в інші родини без згоди матерів.
Багатьох усиновили американці.
Згідно з даними розслідування, відповідальність за те, що незаміжні дівчата потрапляли до притулків для матері і дитини, часто лежала на їхніх сім'ях.
Водночас відзначається, що ненайкраще ставлення до них сформували й інститути держави та церкви.
"Схоже, вони практично не отримували людського тепла, особливо, коли народжували", - йдеться в доповіді.
У дослідженні наводяться анонімні свідчення, за якими породіль періодично ображали, принижували і били. У деяких притулках черниці називали їх "грішницями" і "кодлом сатани".
При цьому деяким матерям, які часто були жертвами зґвалтувань та інцесту, не було і 13 років.
Рівень смертності серед дітей, що народжувалися у таких притулках, перевищував офіційний показник практично уп'ятеро.
До 1960-х років їх не рятували й шанси вижити у таких дітей були значно нижчими, ніж у звичайних сім'ях.
Від чого конкретно вмирали діти, у звіті не уточнюють.
З'ясувалося також, що таких дітей з 1943 по 1973 рік використовували для тестування нових вакцин. Про це розповів один з колишніх мешканців такого притулку. У 1961 році його всиновила сім'я з Філадельфії.
Вибачення влади і церкви
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що у трагедії винне все суспільство.
"Ми зробили це самі з собою, ми дуже погано вчинили з цими жінками", - сказав він. Мартін перепросив від імені держави, зазначивши, що розслідування показало повну відсутність емпатії, розуміння і співчуття протягом тривалого періоду.
"З доповіді стає зрозуміло, що десятиліттями в Ірландії існувала задушлива, деспотична і ненависна до жінок культура, в якій повсюдна стигматизація незаміжніх матерів і їхніх дітей позбавила цих людей свободи дій, а іноді й майбутнього", - заявив міністр у справах дітей Родерік О'Горман.
Глава католицької церкви Ірландії вибачився перед усіма постраждалими і підтримав спроби розібратися, що відбувалося в ті роки.
У доповіді нічого не говориться про фінансові виплати, але ірландський уряд заявив, що певні групи отримають компенсацію.
Влада також пообіцяла ухвалити закон, який дозволить ексгумувати рештки дітей, а матері отримають доступ до інформації про своїх усиновлених іншими дітей.
Розслідування почали шість років тому, коли на території одного з колишніх притулків для матері і дитини виявили рештки майже 800 дітей віком від двох днів до дев'яти років.
Комісія, що проводила розслідування, з'ясувала, що померло близько 15% дітей, які народилися в притулках.