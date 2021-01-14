У католицьких притулках Ірландії померли тисячі дітей, а матерів принижували і били

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У місці, де виявили рештки майже 800 дітей у місті Туам, звели меморіал

У період з 1920-х по 1990-і роки тисячі дітей померли в ірландських притулках для незаможних матерів і їхніх дітей при католицькі церкві, йдеться у спеціальній доповіді про долю 56 тис. жінок, які жили там.

Розслідування провели за розпорядженням ірландської влади.

У доповіді описується 18 таких будинків, куди направляли вагітних незаміжніх дівчат.

Згідно з розслідуванням, там померло близько 9 тисяч дітей.

Як правило, цими закладами управляли черниці та католицькі священики. Останні такі притулки закрили лише в 1998 році.

Вони фінансувалися державою, і часто діти звідти потрапляли в інші родини без згоди матерів.

Багатьох усиновили американці.

Згідно з даними розслідування, відповідальність за те, що незаміжні дівчата потрапляли до притулків для матері і дитини, часто лежала на їхніх сім'ях.

Водночас відзначається, що ненайкраще ставлення до них сформували й інститути держави та церкви.

"Схоже, вони практично не отримували людського тепла, особливо, коли народжували", - йдеться в доповіді.

У дослідженні наводяться анонімні свідчення, за якими породіль періодично ображали, принижували і били. У деяких притулках черниці називали їх "грішницями" і "кодлом сатани".

При цьому деяким матерям, які часто були жертвами зґвалтувань та інцесту, не було і 13 років.

Рівень смертності серед дітей, що народжувалися у таких притулках, перевищував офіційний показник практично уп'ятеро.

До 1960-х років їх не рятували й шанси вижити у таких дітей були значно нижчими, ніж у звичайних сім'ях.

Від чого конкретно вмирали діти, у звіті не уточнюють.

З'ясувалося також, що таких дітей з 1943 по 1973 рік використовували для тестування нових вакцин. Про це розповів один з колишніх мешканців такого притулку. У 1961 році його всиновила сім'я з Філадельфії.

Вибачення влади і церкви

Автор фото, EPA Підпис до фото, Прем'єр Ірландії Міхал Мартін сказав, що у трагедії винне все суспільство

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін заявив, що у трагедії винне все суспільство.

"Ми зробили це самі з собою, ми дуже погано вчинили з цими жінками", - сказав він. Мартін перепросив від імені держави, зазначивши, що розслідування показало повну відсутність емпатії, розуміння і співчуття протягом тривалого періоду.

"З доповіді стає зрозуміло, що десятиліттями в Ірландії існувала задушлива, деспотична і ненависна до жінок культура, в якій повсюдна стигматизація незаміжніх матерів і їхніх дітей позбавила цих людей свободи дій, а іноді й майбутнього", - заявив міністр у справах дітей Родерік О'Горман.

Глава католицької церкви Ірландії вибачився перед усіма постраждалими і підтримав спроби розібратися, що відбувалося в ті роки.

У доповіді нічого не говориться про фінансові виплати, але ірландський уряд заявив, що певні групи отримають компенсацію.

Влада також пообіцяла ухвалити закон, який дозволить ексгумувати рештки дітей, а матері отримають доступ до інформації про своїх усиновлених іншими дітей.

Розслідування почали шість років тому, коли на території одного з колишніх притулків для матері і дитини виявили рештки майже 800 дітей віком від двох днів до дев'яти років.

Комісія, що проводила розслідування, з'ясувала, що померло близько 15% дітей, які народилися в притулках.