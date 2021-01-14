"Судами Крим ми не повернемо. Але наша мета - нищити репутацію Росії" - міністр Малюська

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Очільник українського Мін'юсту в розмові з BBC News Україна прокоментував рішення Європейського суду з прав людини, який сьогодні визнав об обґрунтованим позов Києва проти Росії щодо порушення прав людини у Криму і погодився розглядати його по суті.

Ця справа стосується, зокрема, репресій та переслідування противників "приєднання" Криму до Росії.

Як твердить Київ, РФ через "адміністративну практику" систематично порушувала права людини на півострові.

Водночас Росія називає справу "політичною" і вважає, що вона не входить до юрисдикції Європейського суду з прав людини.

Попри це ЄСПЛ усе ж погодився перейти до її розгляду по суті.

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Під час судового процесу йтиметься зокрема про відмову Росії реально розслідувати вбивства на півострові, незаконні затримання, тиск на медіа, обмеження освіти іншими мовами, окрім російської, переслідування релігійних діячів та обмеження пересування жителів Криму на материкову Україну.

Міністр юстиції Денис Малюська в розмові з BBC News Україна заявив, що в Києва великих сподівань на виконання будь-яких судових рішень Росією немає. Зокрема - і майбутнього рішення ЄСПЛ, якщо воно буде на користь України.

Особливо, враховуючи, що раніше Росія вже ігнорувала вердикти цього суду.

"Ми не ідеалісти, в нас немає рожевих окулярів. Ми не сподіваємося, що Росія на виконнная якогось судового рішення, наприклад, поверне нам Крим. Але Росія має понести максимальну шкоду, максимально відповісти за злочини, які вона вчинила", - каже пан Малюська.

"Російська Федерація хоче вважати себе наддержавою, супердержавою, яка має вплив на міжнародній арені, яка має якусь репутацію. Ми цю репутацію знищуємо. Ми показуємо чим реально є РФ, якими є її практики. І важливо, щоб це були не просто якісь політичні твердження, а законні рішення авторитетних судових інституцій".

"Максимум, який ми зараз можемо досягти юридичними заходами - завдавати Росії репутаційних ударів. Але, повірте, це також руйнує міфологію, яку створює РФ. Руйнація міфів - це істотний удар у відповідь в гібридній війні, яку розв'язала Росія. Це наша головна мета", - додав міністр.

За словами пана Малюськи, головна перемога Києва в сьогоднішньому рішенні ЄСПЛ полягає в тому, що суд погодився із тим, що саме Росія відповідає за усі події, зокрема й можливі порушення прав людини, які відбувалися на півострові починаючи з лютого 2014 року.

Російська ж сторона наполягала на тому, що до моменту офіційного приєднання Криму за підсумками "референдуму" 18 березня 2014 року відповідальність за будь-які події на півострові мала нести українська влада.

Детальніше про цю справу читайте тут.