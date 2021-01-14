У Запоріжжі конфіскували "меч Цірі" з фентезійного "Відмака". За нього можуть посадити

Автор фото, thewitcher.com / Патрульна поліція Запоріжжя Підпис до фото, Меч з "Відьмака" несподівано виявили у центрі Запоріжжя

Мешканцю Запоріжжя загрожує до трьох років в'язниці за саморобний меч, який відтворював зброю з фентезійного циклу "Відьмак" та комп'ютерної гри.

Предмет з "ознаками зброї"

Поліція Запоріжжя повідомляє, що у середу патрульні "помітили чоловіка, який ніс в руках предмет схожий на холодну зброю".

Мова йшла про меч.

Автор фото, Патрульна поліція Запоріжжя

У розмові з правоохоронцями чоловік розповів, що меч виготовили кустарно і це не сувенір.

"Пояснити історію походження та мету використання громадянин відмовився", - нарікають поліцейські.

Вони викликали експерта-криміналіста та вилучили "предмет", тому що "вбачались ознаки зброї".

"Тільки експертиза може встановити, чи є вилучений предмет холодною зброєю", - долали у поліції.

Результати наразі невідомі. Так само невідомо, чи був меч заточений (судячи з фото - ні).

У поліції також відзначають, що чоловік не є неповнолітнім, як про це почали писати у соцмережах.

Автор фото, Поліція Запоріжжя

Водночас ситуацію кваліфікували за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

А саме: "Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу".

За це передбачено штраф, арешт чи навіть три роки в'язниці.

"Також хотілося б зазначити наступне: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності", - резюмували поліцейські.

Меч Цірілли

Автор фото, The Witcher 3: Wild Hunt Підпис до фото, Цірі з мечем у грі The Witcher 3: Wild Hunt

Фанати фентезі одразу встановили, що вилучений "предмет" нагадує меч з фентезі-циклу "Відмак" польського автора Анджея Сапковського та гри "Дике полювання" по цьому твору.

Зокрема мова йде про меч Zireael ("Ластівку"), яким у "Відьмаку" фехтує одна з головних героїнь Цірі (Цірілла з Цінтри).

"Справжній гномський гвіхір (У світі "Відьмака" так називали рідкісні гострі мечі, руків'я яких зроблені зі шкіри скатів. - Ред.), викуваний з традиційної чорної сталі, покритий ажуром, щоб зменшити вагу, а також заточений у полум'ї", - описує "Ластівку" один з фендом-сайтів.

Дії "Відьмака" Анджея Сапковського розгортаються у фентезійному світі, що нагадує Середньовіччя, але з магією, монстрами та расами ельфів, краснолюдів та гномів. Головний герой - відьмак Геральт з Рівії, який подорожує та за гроші знищує чудовиськ. Цірі - його "дитина-призначення", яку він розшукує протягом кількох романів.

"Відьмак" став одним з найпуляніших фентезі у світі, випустили кілька успішних комп'ютерних ігор, а у 2019 році Netflix запустив серіал.

Автор фото, netflix.com Підпис до фото, Серіал "Відьмак"

Фанати "Відьмака" одразу відреагували на меч у Запоріжжі.

"Найняти Відьмака в Україні тепер стане ще складніше. Сподіваємося, що патрульна поліція адекватно розбереться в даній ситуації, а закон відрізнятиме бутафорську зброю від справжньої", - написав журнал "Світ фентезі".

А модератор ФБ-групи "Реконструктори, рольовики, толкієністи, файтери міста Києва" Джак Веллат опублікував коллаж, на якому відьмак Геральт читає оголошення "десь у Запоріжжі".

Автор фото, Facebook Підпис до фото, "Відьмак у Запоріжжі"