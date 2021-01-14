У Запоріжжі конфіскували "меч Цірі" з фентезійного "Відмака". За нього можуть посадити
Мешканцю Запоріжжя загрожує до трьох років в'язниці за саморобний меч, який відтворював зброю з фентезійного циклу "Відьмак" та комп'ютерної гри.
Предмет з "ознаками зброї"
Поліція Запоріжжя повідомляє, що у середу патрульні "помітили чоловіка, який ніс в руках предмет схожий на холодну зброю".
Мова йшла про меч.
У розмові з правоохоронцями чоловік розповів, що меч виготовили кустарно і це не сувенір.
"Пояснити історію походження та мету використання громадянин відмовився", - нарікають поліцейські.
Вони викликали експерта-криміналіста та вилучили "предмет", тому що "вбачались ознаки зброї".
"Тільки експертиза може встановити, чи є вилучений предмет холодною зброєю", - долали у поліції.
Результати наразі невідомі. Так само невідомо, чи був меч заточений (судячи з фото - ні).
У поліції також відзначають, що чоловік не є неповнолітнім, як про це почали писати у соцмережах.
Водночас ситуацію кваліфікували за статтею про незаконне поводження зі зброєю.
А саме: "Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу".
За це передбачено штраф, арешт чи навіть три роки в'язниці.
"Також хотілося б зазначити наступне: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності", - резюмували поліцейські.
Меч Цірілли
Фанати фентезі одразу встановили, що вилучений "предмет" нагадує меч з фентезі-циклу "Відмак" польського автора Анджея Сапковського та гри "Дике полювання" по цьому твору.
Зокрема мова йде про меч Zireael ("Ластівку"), яким у "Відьмаку" фехтує одна з головних героїнь Цірі (Цірілла з Цінтри).
"Справжній гномський гвіхір (У світі "Відьмака" так називали рідкісні гострі мечі, руків'я яких зроблені зі шкіри скатів. - Ред.), викуваний з традиційної чорної сталі, покритий ажуром, щоб зменшити вагу, а також заточений у полум'ї", - описує "Ластівку" один з фендом-сайтів.
Дії "Відьмака" Анджея Сапковського розгортаються у фентезійному світі, що нагадує Середньовіччя, але з магією, монстрами та расами ельфів, краснолюдів та гномів. Головний герой - відьмак Геральт з Рівії, який подорожує та за гроші знищує чудовиськ. Цірі - його "дитина-призначення", яку він розшукує протягом кількох романів.
"Відьмак" став одним з найпуляніших фентезі у світі, випустили кілька успішних комп'ютерних ігор, а у 2019 році Netflix запустив серіал.
Фанати "Відьмака" одразу відреагували на меч у Запоріжжі.
"Найняти Відьмака в Україні тепер стане ще складніше. Сподіваємося, що патрульна поліція адекватно розбереться в даній ситуації, а закон відрізнятиме бутафорську зброю від справжньої", - написав журнал "Світ фентезі".
А модератор ФБ-групи "Реконструктори, рольовики, толкієністи, файтери міста Києва" Джак Веллат опублікував коллаж, на якому відьмак Геральт читає оголошення "десь у Запоріжжі".