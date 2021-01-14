Як другий імпічмент Трампа нагадав американцям про Україну. Теленовини ВВС

У випуску 14 січня:

Дональд Трамп - перший в історії президент, якому двічі проголосили імпічмент у Конгресі США; розповідаємо, як це вплинуло на оцінки першого імпічменту.

І як про спробу адміністрації Трампа тиснути на українську владу говорять тепер?

Європейський суд із прав людини підтримав Україну в позові проти Росії щодо Криму. Як це рішення вплине на подальші позови, аналізує міністр юстиції.

Комунальні тарифи як біль чи ярмо. Скільки за газ і електрику платять і що про це думають жителі різних регіонів України.

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