Як другий імпічмент Трампа нагадав американцям про Україну. Теленовини ВВС

У випуску 14 січня:

  • Дональд Трамп - перший в історії президент, якому двічі проголосили імпічмент у Конгресі США; розповідаємо, як це вплинуло на оцінки першого імпічменту.
  • І як про спробу адміністрації Трампа тиснути на українську владу говорять тепер?
  • Європейський суд із прав людини підтримав Україну в позові проти Росії щодо Криму. Як це рішення вплине на подальші позови, аналізує міністр юстиції.
  • Комунальні тарифи як біль чи ярмо. Скільки за газ і електрику платять і що про це думають жителі різних регіонів України.

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