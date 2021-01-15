Врятувати Америку: Байден обіцяє $1,9 трлн для економіки

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Обраний президент США Джо Байден представив перший "План порятунку Америки" - масштабний пакет економічної допомоги, з якого він хоче почати свій президентський термін.

Байден вважає, що боротьба з коронавірусом і відновлення економіки безпосередньо пов'язані. Про це йдеться в його плані, загальна сума якого майже два трильйони доларів.

План передбачає прямі виплати американцям у 1400 доларів, тимчасове збільшення допомоги з безробіття та інших соціальних виплат, 415 млрд доларів на вакцинацію та інші заходи проти Covid-19 та 400 млрд доларів на допомогу малому бізнесу.

Для реалізації плану США доведеться збільшити державний борг, але в довгостроковій перспективі Байден планує залатати діри в бюджеті через підвищення податку на прибуток для багатих.

Що сказав Байден?

У промові у четвер ввечері зі свого рідного Вілмінгтона Джо Байден сказав: "Людські страждання виставлені на загальний огляд, не можна витрачати час".

"На кону здоров'я нашої держави. Ми повинні діяти, і робити це просто зараз", - додав він.

Президент, інавгурація якого запланована на 20 січня, визнав, що будуть помилки, але він завжди буде чесним з американцями щодо прогресу.

Що передбачає коронавірусний план?

Пан Байден хоче виділити 20 мільярдів доларів на щеплення американців проти коронавірусу. Йдеться про створення центрів масової вакцинації та скерування мобільних підрозділів у віддалені райони.

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Ще при адміністрації Дональда Трампа розробили дві ефективні вакцини, але представники сфери охорони здоров'я заявляють, що потрібно пришвидшити цей процес.

"Розподіл вакцин у США поки що був повною невдачею", - сказав Байден. Його адміністрація прагне надати 100 мільйонів доз за 100 днів.

Коронавірус у США призвів до смерті понад 385 тисяч людей у США.

Такі заяви Джо Байдена лунають на тлі зимового сплеску коронавірусу, який б'є рекорди.

Кожен день приносить США понад 200 тисяч нових випадків, а щоденна кількість загиблих іноді перевищує чотири тисячі.

Як щодо економічної допомоги?

За умови майже 11 мільйонів безробітних по всій країні додаткові виплати через втрату роботи зростуть із $300 на тиждень до $400.

Їх продовжать до вересня. Також діятиме мораторій на виселення та повернення додому.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щодня у США виявляють понад 200 тисяч нових випадків коронавірусу

Пропозиція про виплату американцям у розмірі $1400 слідує за виплатою у $600, передбаченою у законопроєкті про допомогу, ухваленому минулого місяця.

Таким чином сума виплат для американської родини зросте до $2000 в місяць, до чого закликав і Байден, і Трамп.

Обраний президент також закликає Конгрес збільшити федеральну мінімальну зарплату до $15 на годину, що було пріоритетом для демократів ще до пандемії.

Чи підтримає план Конгрес?

Республіканці, швидше за все, заперечуватимуть проти збільшення на трильйони більше боргів, у які США вже залізли для боротьби з пандемією. Джо Байден визнав, що його план "не дешевий".

Але йому допоможуть його колеги-демократи, які контролюють обидві палати Конгресу незначною більшістю.

Однак початок президентства Джо Байдена співпаде з процесом імпічменту Сенатом США щодо його попередника Дональда Трампа.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Імпічмент Трампу. Як це було і що далі

Незрозуміло, наскільки швидко буде діяти Сенат і чи проголосує він за звинувачення Трампа. Але, як очікується, ця драма відверне увагу від порядку денного Байдена.