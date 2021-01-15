Samsung представила флагман Galaxy S21: зі стилусом і новою камерою

Автор фото, SAMSUNG Підпис до фото, Galaxy S21 Ultra створений для використання стилусу S Pen

Новий флагман від Samsung, смартфон Galaxy S уперше працює зі стилусом.

S Pen є додатком для Galaxy S21 Ultra. Але такий крок дозволяє припустити, що компанія відмовиться від окремої лінійки телефонів Note.

Samsung заявила BBC, що ще не ухвалила остаточне рішення.

Продажі телефонів компанії знизилися більше, ніж просів ринок. Один з експертів припустив, що спрощена лінійка може допомогти вирішити цю проблему.

"Для Samsung зростає логіка зближувати платформи Galaxy S та Note, оскільки зараз існує невелика відмінність між двома типами пристроїв", - каже Бен Вуд з консалтингової фірми CCS Insight.

"Це наближає їх до Apple, яка також випускає по одній новій моделі смартфону на рік".

Перевага стилуса полягає в тому, що писати, малювати або коментувати нотатки ним легше, ніж пальцем. Але для роботи з ним потрібне спеціальне обладнання під склом дисплея телефону, щоб подавати живлення на стилус і відстежувати його наконечник.

Автор фото, SAMSUNG Підпис до фото, На відміну від серії Note, для зберігання стилуса S21 Ultra потрібен спеціальний футляр

Galaxy S21 Ultra на базі Android має 6,8-дюймовий (17,3 см) дисплей, що лише трохи менше, ніж 6,9-дюймовий Note.

У відповідь на запитання, чи планує Samsung продовжувати лінійку Note, менеджер продукту Марк Ноттон сказав: "Ми не вирішили".

Компанія Samsung твердить, що готова активно слухати відгуки споживачів та втілювати їх у своїх постійних інноваціях.

Ціна моделі S21 Ultra стартуватиме з 1570 доларів, коли він надійде в продаж 29 січня. S Pen коштує додатково 47 доларів окремо або 116 доларів у комплекті з футляром, в якому зберігається.

Стартова ціна Galaxy Note 20 Ultra - 1600 доларів разом зі стилусом, що вставляється в корпус.

Надпотужні камери

У новому асортименті також є дві інші дешевші моделі, жодна з яких не працює зі стилусом S-Pen: 6,2-дюймова S21 та 6,7-дюймова S21+.

Усі три моделі мають оновлену камеру.

Дві моделі нижчого класу мають три камери — надшироку, широку і телефото з трикратним збільшенням - S21 Ultra має ще одну камеру додатково із 10-кратним зумом, що дозволяє власникам знімати зі ще більшої відстані.

Автор фото, SAMSUNG

Нові моделі також мають новий режим Director View. Він дозволяє користувачам знімати відео і одразу отримувати попередній перегляд того, як би це виглядало з різних камер.

Усі три моделі телефонів можуть знімати у форматі 8K, що вдвічі перевищує максимальну роздільну здатність рідної програми для відео конкурента iPhone 12.

Інші переваги нових моделей Samsung перед останніми телефонами Apple:

екрани, які можуть показувати до 120 кадрів на секунду, щоб забезпечити більш плавні візуальні ефекти;

бездротове підключення wi-fi 6E, що дозволяє використовувати додаткову радіопропускну здатність із сумісним маршрутизатором;

яскравіші екрани - S21 Ultra має до 1500 ніт, що має поліпшити відтворення відео HDR (високого динамічного діапазону).

Але є й інші нововведення.

Підпис до фото, Режим Director View дозволяє користувачам переглянути, як зміниться записаний кадр у відео, якщо під час зйомки вони перейдуть на іншу камеру.

Зокрема, відмовилися від слота для карти пам'яті microSD.

І вони будуть продаватися без зарядного пристрою — за це Samsung насміхався зі свого конкурента — чи навушників.

"Ми помітили, що все більше і більше користувачів Galaxy повторно використовують аксесуари, які у них вже є", - заявили у компанії.

Дочасний запуск

Samsung, як правило, представляє свою лінійку Galaxy наприкінці лютого, але посунула реліз цього року на час проведення технічного шоу CES.

"Samsung потребує S21, щоб досягти успіху, враховуючи те, що S20 був запущений посеред першої хвилі Covid в Європі й не здобув багато шанувальників", - прокоментувала Марта Пінто з дослідницької фірми IDC.

Вона додала, що раніша дата запуску може допомогти моделям конкурувати на преміум ринку з Apple, яка минулого року випустила нові iPhone пізніше, ніж зазвичай.

Автор фото, Samsung Підпис до фото, Компанія Samsung присвятила частину презентації партнерству з Google

Південнокорейська фірма також повинна отримати вигоду від провалу продажів пристроїв Huawei на Заході, спричиненого санкціями США.

Але аналітик Бен Вуд вказує на те, що Samsung стикається зі зростанням конкуренції з боку інших китайських брендів, зокрема Xiaomi, Oppo та Vivo.

"Конкурентною перевагою Samsung стане його здатність випускати на ринок свій сильний бренд і те, що у нього дуже широкий асортимент продуктів", - додав він.

Розумніші навушники

Samsung також прагне розширити свою привабливість двома додатковими аксесуарами.

У нього є нова пара бездротових навушників за 300 доларів, які контролюють те, що робить користувач.

Автор фото, Samsung Підпис до фото, Навушники Samsung повинні автоматично адаптувати гучність звуку відповідно до того, що робить користувач

Якщо навушники зафіксували, що користувач розмовляє, вони автоматично зменшують гучність музики та підсилюють звуки навколишнього середовища, підхоплені їх мікрофонами. Так вони дозволяють користувачу провести розмову, не виймаючи їх.

Samsung також випустив Galaxy SmartTag вартістю 40 доларів — трекер з підтримкою Bluetooth, який можна прикріпити до речей або домашніх тварин.

Це дозволить програмі показувати місцеперебування, якщо трекер є в межах досяжності користувача або будь-якого іншого сумісного пристрою Samsung.

Трекер буде конкурувати з подібними продуктами від нинішнього лідера ринку Tile.

Автор фото, SAMSUNG/TILE Підпис до фото, SmartTag кине виклик Tile, яка уже продає цілу лінійку Bluetooth-трекерів

Подейкують, що Apple працює над такими пристроями власного виробництва.