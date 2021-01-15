Україна увійшла до п'ятірки найбільш нещасливих країн у світі

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Індекс щастя українців у 2020 році у порівнянні з 2019 знизився більш ніж удвічі. Загалом цей показник в Україні нижчий, ніж у світі загалом.

Про це йдеться у результатах міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводив фонд Демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"В Україні він нижчий, ніж у світі в цілому (нижчий так званого "світового індексу щастя"), крім того, Україна демонструє різке падіння у порівнянні з минулим роком: у 2019 33%, у 2020 році 14%. Втім цей індекс все ж вищий, ніж у 2018 році (тоді він був 8%)", - пояснюють соціологи.

Серед 41 країни, де проводилося дослідження, Україна увійшла в п'ятірку найбільш нещасливих країн світу. Позаду неї лише такі країни як Північна Македонія, Гана, спецадміністративний район Китаю Гонконг і Вірменія.

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Хто найщасливіший?

Понад половина (54%) опитаних з країн, де проводилось опитування, вважають себе щасливими, і лише 14% опитаних сказали, що вони нещасливі. Трохи більше ніж 31% вважають себе ані щасливими, ані нещасними.

Тобто відповідний середній індекс щастя у світі становить 40%.

Щодо України, то кількість щасливих (49%) все ж більша за кількість нещасливих (35%). Кількість щасливих за рік майже не змінилася, а падіння індексу щастя відбулося через зростання кількості нещасливих.

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Серед найщасливіших країн світу в першій десятці опинилися Киргизстан (85%), Казахстан (78%), Еквадор (77%), Азербайджан (76%), Нігерія (70%), Індонезія (60%), В'єтнам (59%), Іспанія (56%), Швейцарія (53%), Індія (56%).

Від чого залежить щастя?

Розподіл індексу щастя за різними регіонами світу свідчить, що ні ступінь економічного розвитку, ні регіон безпосередньо не впливають на те, сприймають люди своє життя як щасливе чи нещасливе.

"Хоча, безумовно, такі впливи присутні, вони часто не стають визначальними. Все ж таки почуття щастя - це внутрішнє відчуття кожної людини або бажання відчувати себе щасливою або ні", - твердять соціологи.

Відчуття щастя українців (14%) майже на тому ж рівні, що й у Вірменії (12%), яка у 2020 році вела війну з Азербайджаном.

Очікування від 2021 року

43% опитаних у світі вважають, що наступні дванадцять місяців будуть кращими за попередні, 24% - що будуть гіршими та 26% - такими ж.

Найвищий песимізм у Гонконгу (57% вірять, що стане гірше), тоді як найсильніший оптимізм в Азербайджані (73% вірять, що стане краще).

Україна теж не плекає надій щодо стану економіки, тому 51% певні, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Водночас 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

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Всього було опитано понад 38 тисяч людей у всьому світі. У кожній країні впродовж жовтня-грудня 2020 року провели інтерв'ю з приблизно 1000 чоловіків та жінок або особисто, телефоном або через інтернет.

Похибка опитування становить від 3-5% на рівні 95% довіри.