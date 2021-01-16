Краса і велич засніжених Карпат: фото з походу в гори

Ольга Баландюх

Для BBC News Україна

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, ‎Зимова Боржава. Дорогою на гору Гимба‎

Зимові походи в гори схожі на міжгалактичні мандри: ти наче потрапляєш на ‎іншу планету, зіткану зі снігу, гір та сосен. Але, коли виглядає сонце, тоді співає весь ‎світ.

Гимба - одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава (1491 ‎м). Вона стала першою горою, на яку я помандрувала взимку.

Видимість була майже відсутня того дня, але це лише додавало загадковості й ‎гострих відчуттів. Дивовижна видалась мандрівка!

Дорогою подекуди трапляються дерев'яні хатки. Рука сама тягнеться ‎зробити їм спільну знимку в обіймах природи.‎

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Дерев'яна хатка десь на масиві Боржава

Коло масиву Боржава, при підніжжі гори Гимба, вирує водоспад Шипіт. ‎У будь-яку пору року він неймовірний. Але взимку Шипіт дуже ‎особливий.

Він немов застигає в часі у своїй непорушній величі. Є щось ‎вічне, сильне і дуже спокійне у його крижаному подиху.

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Частина водоспаду Шипіт

Треком до Говерли нас супроводжували тисячі хвойних дерев, які ‎дарували чарівний аромат та жбурляли сніжинками в обличчя.‎

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Сторожові у підніжжі Говерли

Високим ялинам не один десяток, а то й сотня років. Ті, що ростуть ‎дорогою до найвищої гори Українських Карпат - Говерли (2061 м), ‎взимку прикрашені гарними шишками.

Автор фото, Ольга Баландюх

‎Майже дійшли до вершини Говерли! Потужний крижаний вітер ‎обліпив снігом та льодом ялинки Чорногори, перетворивши їх на ‎дивакуваті скульптури. Немов потрапила на виставку абстрактного ‎мистецтва.

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Майже на вершині

На полонині Стунга я побачила найдивовижніший захід Сонця у ‎своєму житті. Усе небо залилось червоним заревом. Виглядало, немов ‎інопланетне світлове явище. Фото - без фотошопу і без фільтрів.

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Marmaros Rescue Hut - туристично-рятувальний притулок на полонині ‎Струнга‎

Мармароси (також Гуцульські Альпи) - це гірський масив у східних ‎Карпатах, більша частина гір розташована на території Румунії. Там ‎особливо розмаїта фауна. ‎

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Цікава флора Мармаросів

Піп Іван Мармароський (1938 м) - найвища гора Українських ‎Мармарос і найвища точка українського кордону. Дорогою на гору ‎бачимо водоспад Білий Потік. ‎‎‎‎‎

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Водоспад Білий потік

Парашка (Параска) - найвища гора Львівської області (1268 м), ‎розташована в Сколівських Бескидах. В хорошу погоду її навіть видно у ‎Львові. Піднятися можна з міста Сколе чи села Коростів. ‎

Це хороший варіант одноденного походу, щоб не витрачати багато часу на ‎добирання.

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, Зимова Парашка, Сколівські Бескиди‎

На полонині, яка розташована біля гори Хом'як, є декілька ‎колиб. Влітку там живуть гуцули і продають різну молочну ‎продукцію, в інші пори року - можуть заночувати туристи.‎‎

Автор фото, Ольга Баландюх Підпис до фото, ‎Полонина Хом'яків

Гора Хом'як (1542 м) - вершина гірського масиву Ґорґани. З цієї ‎гори відкривається неймовірна панорама на Чорногору, найвищий ‎хребет України, а також на інші гірські хребти.‎

Гарна мандрівка одного дня! На Хом'як є декілька треків, більшість ‎з них це серпантинова стежина, тому можете вибирати дорогу на ‎свій смак та сили. А з вершини можна спуститись до водоспаду ‎Женецький Гук.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Гора Хом'як. Вигляд на Чор‎ногірський хребет