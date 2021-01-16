Краса і велич засніжених Карпат: фото з походу в гори
- Ольга Баландюх
- Для BBC News Україна
Зимові походи в гори схожі на міжгалактичні мандри: ти наче потрапляєш на іншу планету, зіткану зі снігу, гір та сосен. Але, коли виглядає сонце, тоді співає весь світ.
Гимба - одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава (1491 м). Вона стала першою горою, на яку я помандрувала взимку.
Видимість була майже відсутня того дня, але це лише додавало загадковості й гострих відчуттів. Дивовижна видалась мандрівка!
Дорогою подекуди трапляються дерев'яні хатки. Рука сама тягнеться зробити їм спільну знимку в обіймах природи.
Коло масиву Боржава, при підніжжі гори Гимба, вирує водоспад Шипіт. У будь-яку пору року він неймовірний. Але взимку Шипіт дуже особливий.
Він немов застигає в часі у своїй непорушній величі. Є щось вічне, сильне і дуже спокійне у його крижаному подиху.
Треком до Говерли нас супроводжували тисячі хвойних дерев, які дарували чарівний аромат та жбурляли сніжинками в обличчя.
Високим ялинам не один десяток, а то й сотня років. Ті, що ростуть дорогою до найвищої гори Українських Карпат - Говерли (2061 м), взимку прикрашені гарними шишками.
Майже дійшли до вершини Говерли! Потужний крижаний вітер обліпив снігом та льодом ялинки Чорногори, перетворивши їх на дивакуваті скульптури. Немов потрапила на виставку абстрактного мистецтва.
На полонині Стунга я побачила найдивовижніший захід Сонця у своєму житті. Усе небо залилось червоним заревом. Виглядало, немов інопланетне світлове явище. Фото - без фотошопу і без фільтрів.
Мармароси (також Гуцульські Альпи) - це гірський масив у східних Карпатах, більша частина гір розташована на території Румунії. Там особливо розмаїта фауна.
Піп Іван Мармароський (1938 м) - найвища гора Українських Мармарос і найвища точка українського кордону. Дорогою на гору бачимо водоспад Білий Потік.
Парашка (Параска) - найвища гора Львівської області (1268 м), розташована в Сколівських Бескидах. В хорошу погоду її навіть видно у Львові. Піднятися можна з міста Сколе чи села Коростів.
Це хороший варіант одноденного походу, щоб не витрачати багато часу на добирання.
На полонині, яка розташована біля гори Хом'як, є декілька колиб. Влітку там живуть гуцули і продають різну молочну продукцію, в інші пори року - можуть заночувати туристи.
Гора Хом'як (1542 м) - вершина гірського масиву Ґорґани. З цієї гори відкривається неймовірна панорама на Чорногору, найвищий хребет України, а також на інші гірські хребти.
Гарна мандрівка одного дня! На Хом'як є декілька треків, більшість з них це серпантинова стежина, тому можете вибирати дорогу на свій смак та сили. А з вершини можна спуститись до водоспаду Женецький Гук.