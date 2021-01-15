Північна Корея показала "найпотужнішу в світі зброю"

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Кім Чен Ин очолив парад, на якому показали військову міць КНДР

Північна Корея представила новий тип балістичних ракет для підводних човнів, яку місцеві державні ЗМІ назвали "найпотужнішою зброєю у світі".

Кілька зразків нової ракети продемонстрували на параді під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина, повідомляють державні ЗМІ.

Свою військову потужність Північна Корея продемонструвала за кілька днів до інавгурації Джо Байдена на посаді президента США.

Нещодавно північнокорейський лідер назвав США "головним ворогом" КНДР. Про це він заявив 8 січня на з'їзді Трудової партії Кореї.

На фото, які опублікували північнокорейські державні ЗМІ, видно, як щонайменше чотири великі чорно-білі ракети провезли повз натовп, що розмахував прапорами.

Аналітики кажуть, що цю зброю раніше не демонстрували.

"Новий рік, новий Pukguksong", - написав у Twitter експерт з Північної Кореї Анкіт Панда, використовуючи північнокорейську назву для балістичних ракет, що запускають з підводних човнів (БРПЧ).

Кім Чен Ин був на параді у шкіряному пальто і хутряній шапці, він посміхався і махав рукою людям, які зібралися на площі імені Кім Ір Сена у Пхеньяні.

На параді також були піхотні війська, артилерія і танки.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Ракету представили на військовому параді

"Наймогутніша зброя у світі, балістичні ракети для підводних човнів переконливо демонструє міць революційних збройних сил", - повідомило Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Однак на параді не було найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Північної Кореї, яку представили на значно більшому військовому параді в жовтні минулого року.

Вважають, що це зброя здатна доправити ядерну боєголовку у будь-яку точку США, її розмір здивував навіть досвідчених аналітиків.

Остання демонстрація військової потужності країни припала на кінець з'їзду провладної Трудової партії Кореї.

У своєму зверненні до членів партії на з'їзді, що відбувся минулого тижня, Кім Чен Ин пообіцяв розширити військовий потенціал Північної Кореї.

У списку бажаної зброї - балістичні ракети великої дальності, які можна запускати з суші або моря, і "надвеликі боєголовки".

Він також заявив, що США є "найбільшою перешкодою для нашої революції і нашим найбільшим ворогом у Пхеньяні ... незалежно від того, хто перебуває при владі, справжня природа їхньої політики щодо Північної Кореї ніколи не зміниться", - цитує північнокорейського лідера інформаційне агентство KCNA.

Під керівництвом Кім Чен Ина Північна Корея досягла швидкого прогресу в розвитку ракетно-ядерної програми країни, яка, за словами її керівництва, необхідна для захисту від можливого вторгнення США.

На думку експертів, демонстрація нових ракет є своєрідним сигналом для адміністрації новообраного президента Байдена про зростання військової міці Північної Кореї.