Працівниця банку в Києві роками знімала гроші з депозиту клієнта. Вивела понад $60 тисяч

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Поліція Києва повідомила про підозру керівниці відділення одного з банків - за звинуваченнями у шахрайстві.

За словами правоохоронців, жінка упродовж десяти років за підробними документами переводила у готівку гроші з депозиту одного з VIP-клієнтів. Загалом їй вдалося поцупити понад 60 тисяч доларів.

Тривалий час сам клієнт банку, судячи з повідомлення поліції, жодних проблем не помічав, проте зрештою все ж звернувся до правоохоронців.

Чоловік працює за кордоном, депозитний рахунок у банку відкрив ще у 2010 році. Його він регулярно поповнював, з часом став VIP-клієнтом.

З керівницею відділення у чоловіка встигли скластися довірливі відносини. На його прохання вона іноді особисто виконувала деякі операції.

З часом жінка настільки увійшла в довіру до клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. Так вона провела 36 незаконних операцій і зняла з його рахунку понад 60 тисяч доларів. Згодом вона звільнилася з роботи і наразі, кажуть в поліції, переховується від органів слідства.

Їй інкримінують дві статті Кримінального кодексу - про шахрайство і підробку документів. За ними зловмисниці загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

У 2019 році столичним правоохоронцям вдалося виявити іншу шахрайську схему, вигадану ексбухгалтеркою Національного педуніверситету імені М.П. Драгоманова.

Жінка упродовж семи років отримувала зарплату неіснуючого працівника - його особу вона вигадала і внесла до програми автоматичного нарахування заробітної плати.

Проблем не помічали упродовж семи років, за які вона встигла вивести близько 800 тисяч гривень.