Німців просять не кататися на санках по братських могилах Бухенвальда

Автор фото, AFP Підпис до фото, Бухенвальд був одним із найбільших концтаборів у нацистській Німеччині

Деякі відвідувачі колишнього нацистського концтабору Бухенвальд - нині меморіалу - їздили на санях по братських могилах. Адміністрація меморіалу на своєму сайті просить це припинити.

Історик Рікола-Гуннар Люттгенау розповідає, що в минулі вихідні на тутешніх місцях поховань було багато слідів від саней.

"Через пандемію об'єкти для зимових видів спорту в Тюринґії закриті, і тому люди використовують (для катання на санях - Ред.) меморіал", - каже науковець.

За його словами, подібне порушення спокою померлих, за німецькими законами, має каратися штрафом, проте на практиці слідують правилам усе одно не всі.

"На жаль, усе більше й більше людей виявляють неповагу до цього місця - катаються лісом на конях або на мотоциклах".

Територія Бухенвальду простягається на велику лісову територію на сході Німеччини. Тут покояться понад 56 тисяч колишніх в'язнів концтабору.

Переважно в'язнями були євреї, роми, учасники рухів опору нацизму, гомосексуали та радянські солдати.

У концтаборі їх били, морили голодом і катували. Над деким проводили медичні експерименти.

У квітні 1945-го концтабір звільнили американські війська. Там вони виявили гори трупів, камери для тортур, крематорій і виснажених людей, яким вдалося вижити.