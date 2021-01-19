Світу загрожує "катастрофічний моральний занепад". Чому так думає ВООЗ

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Світ стикається з "катастрофічним моральним занепадом" через нерівну політику щодо вакцин від Covid-19, застеріг глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

Несправедливо, що молоді та здорові люди у багатих країнах отримали ін'єкції раніше ніж вразливі верстви в бідніших державах, вважає він.

За даними ВООЗ, вже понад 39 мільйонів доз вакцин ввели в 49 багатших країнах.

Китай, Індія, Росія, Велика Британія та США розробили власні вакцини від Covid, інші вакцини створювали багатонаціональними групами — наприклад, американсько-німецьку вакцину Pfizer.

Майже всі ці країни надали пріоритет розподілу серед власного населення.

Що сказав глава ВООЗ?

Виступаючи на засіданні виконавчого комітету ВООЗ у понеділок, Тедрос Гебреісус сказав: "Мені потрібно бути відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального занепаду. А ціна цього занепаду - життя та засоби існування в найбідніших країнах світу".

На його думку, підхід "я передусім" приречений, оскільки він підніме ціни та заохотить накопичення.

"Зрештою, ці дії лише продовжать пандемію, обмеження, необхідні для її стримування, а також людські та економічні страждання", - додав він.

Глава ВООЗ закликав кинути усі сили для успіху глобальної схеми поширення вакцин Covax, яка має розпочатися наступного місяця.

"Мій виклик усім державам-членам в тому, щоб до настання Всесвітнього дня охорони здоров'я 7 квітня вакцини від Covid-19 були у кожній країні, як символ надії на подолання як пандемії, так і нерівності, що є основою стількох глобальних проблем охорони здоров'я", - сказав пан Гебреісус.

Зараз понад 180 країн підписалися на ініціативу Covax, яку запроваджує ВООЗ та група міжнародних організацій з просування вакцин. Мета ініціативи — об'єднати країни в один блок, щоб вони мали більше можливостей вести переговори з фармацевтичними компаніями.

92 країни — всі з низьким або середнім рівнем доходу — отримуватимуть вакцини коштом фонду, який проспонсорували донори.

"Ми забезпечили два мільярди доз від п'яти виробників, з можливістю отримати ще понад мільярд. І ми прагнемо розпочати постачання в лютому", - сказав Гедроісус.

Тим часом ВООЗ нещодавно розкритикували через запізнілу реакцію на коронавірус.

Незалежна комісія на замовлення ВООЗ заявила, що орган охорони здоров'я ООН повинен був оголосити надзвичайну ситуацію на міжнародному рівні раніше, а також розкритикував Китай за те, що він не вжив належних заходів з охорони здоров'я своєчасно, коли спалах коронавірусу в Ухані тільки виявили.