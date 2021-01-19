Під час штурму Капітолію викрали ноутбук спікерки. Слід вивів ФБР на Росію

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У США заарештували прихильницю Дональда Трампа, яку підозрюють у викраденні ноутбука або жорсткого диска з офісу спікерки Палати представників від демократів Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії.

22-річну Райлі Джун Вільямс затримали в штаті Пенсільванія за звинуваченням у насильницькому та незаконному проникненні в будівлю та в заворушеннях.

Колишній бойфренд заявив, що Вільямс мала намір продати дані російській розвідці.

Штурм Капітолію відбувся 6 січня. Натовп прихильників Трампа увірвався до будівлі саме тоді, коли у Конгресі мали затвердити перемогу Джо Байдена на виборах. В результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

Загалом правоохоронці відкрили понад 200 справ щодо учасників штурму, в тому числі і щодо Вільямс.

Джерела CBS News повідомили, що Вільямс здалася владі.

Серед звинувачень, які їй висунули, не йдеться про викрадені дані. Як повідомляється, ФБР все ще проводить розслідування щодо цих скарг, які були представлені агентом ФБР у суді.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ненсі Пелосі відома противниця Трампа, яка ініціювала імпічмент президенту США

У письмових показах йдеться, що на телевізійних кадрах видно, як Вільямс направляла натовп, який штурмував Капітолій.

Агент ФБР повідомив, що колишній хлопець розповів про наміри Вільямс викрасти ноутбук чи жорсткий диск з офісу спікерки Палати представників, представниці Демократичної партії Ненсі Пелосі.

Свідок "заявив, що Вільямс мала намір надіслати комп'ютерний пристрій другу в Росії, який потім планував продати пристрій СВР, російській службі зовнішньої розвідки", зазначається у заяві.

Передача пристрою "провалилася з невідомих причин", як стверджує свідок, "а Вільямс все ще має комп'ютерний пристрій або знищила його".

Заступник керівника апарату Пелосі Дрю Геммілл через два дні після нападу написав у Twitter, що з кабінету спікерки викрали ноутбук, але він використовувався лише для проведення презентацій.

Відповідно до даних ФБР, на кадрах ITV News всередині будівлі Капітолію під час штурму видно жінку, яку ідентифікували як Вільямс, яка направляла натовп до сходів, що вели до офісу Ненсі Пелосі.

За кілька днів у сюжеті ITV News вийшло інтерв'ю з матір'ю Вільямс у їхньому будинку в Пенсільванії, в якому жінка підтвердила, що саме її донька була на телевізійних кадрах. Вона сказала, що її дочка пішла з дому та не сказала, куди йде.