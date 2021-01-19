Тупицького не пустили до Конституційного суду

Автор фото, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Управління державної охорони (УДО) не допускає голову Конституційного суду Олександра Тупицького до будівлі суду на вимогу Державного бюро розслідувань.

Про це повідомила пресслужба КС, а згодом підтвердила пресслужба УДО.

Тупицький назвав це "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків".

Раніше президент Володимир Зеленський своїм указом на два місяці відсторонив Тупицького від його обов'язків, повідомив суд, але свої адміністративні функції він має виконувати, "оскільки на це його уповноважили судді Конституційного суду".

"Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба УДО натомість запевнила, що управління "діє лише на підставі та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством". З відповідним проханням не допустити Тупицького на його робоче місце звернулося Державне бюро розслідувань.

Скандал з КС

Конфлікт навколо КС виник наприкінці жовтня, коли суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по всій антикорупційній реформі, а значить - і відносинах України з ЄС та МВФ.

Президент спробував розпустити Конституційний суд через парламент, але у конституційності такого рішення виникли сумніви у депутатів. Зрештою кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує.

Наприкінці грудня президент підписав указ, яким відсторонив Тупицького на два місяці, але в КС документ назвали "юридично нікчемним" та заявили, що виконувати його не будуть.

У президента рішення обґрунтовують статтею 154 Кримінального процесуального кодексу про відсторонення з посади особи, яку підозрюють у злочині. Там є пункт, який дозволяє президенту за клопотанням прокурорів відсторонювати тих осіб, яких він призначає за Конституцією.

Олександр Тупицький потрапив у КС за квотою президента. У 2013 році його призначив ще Віктор Янукович.

Зараз Тупицького підозрюють у скоєнні злочинів у 2018-2019 роках - йдеться про вплив на свідків та завідомо неправдиві покази. Втім в Офіс генерального прокурора для вручення підозри він не прийшов, пояснивши свою відсутність сімейними обставинами.