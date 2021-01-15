Уряд Нідерландів оголосив про відставку. Влада помилково звинуватила тисячі родин у шахрайстві

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Уряд Нідерландів оголосив про відставку на тлі гучного скандалу з соціальними виплатами по догляду за дитиною.

Починаючи з 2012 року місцева податкова служба помилково звинуватила тисячі родин у тому, що вони отримували ці виплати шахрайським способом, й вимагала від них повернути гроші - йшлося про десятки тисяч євро.

Через це чимало цих сімей опинилися в скрутному фінансовому становищі. Багато хто був змушений залишати свої домівки, переїжджаючи в дешевші райони, у деяких на тлі непростої ситуації розпадалися родини.

Проте згодом з'ясувалося, що звинувачення у шахрайстві були хибними. Насправді йшлося про незначні помилки під час заповнення документів.

Серед тих, хто став жертвою звинувачень з боку влади, було чимало мігрантів та багатодітних родин.

До того ж постраждалі жалілися на психологічні проблеми, пов'язані з тим, що на них поставили клеймо "шахраїв".

"Десятки тисяч батьків потрапили під колеса держави. Невинні люди були притягнені до відповідальності, а їхні життя - зруйновані", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, оголошуючи про відставку уряду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Цей склад уряду працював з 2017 року

Втім, оскільки через два місяці в Нідерландах відбудуться парламентські вибори, то уряд, попри оголошення про відставку, поки що продовжить виконувати свої обов'язки, аби країна не опинилася в ситуації безвладдя на тлі боротьби з пандемією.

Лише міністр економіки вирішив піти зі своєї посади негайно.

При цьому прем'єр Рютте заперечив, що відставка уряду є лише символічною.

Рютте займає посаду прем'єра Нідерландів з 2010 року і, судячи з опитувань громадської думки, має хороші шанси залишитися на ній і після майбутніх парламентських виборів - навіть попри скандал.

Голосування, як очікується, пройде 17 березня.