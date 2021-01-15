Мовний закон у дії: чи буде обслуговування українською. Теленовини ВВС

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У магазині, кав'ярні та перукарні - уся сфера обслуговування з 16 січня переходить на українську мову. Та чи будуть дотримуватися правил?

Нові ракети Кім Чен Ина. Північна Корея показала свою зброю напередодні інавгурації президента США Джо Байдена.

Туреччина вакцинується від коронавірусу китайським препаратом Sinovac.

Як у Британії тестують ліки, які можуть полегшити перебіг Сovid-19.

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