Мовний закон у дії: чи буде обслуговування українською. Теленовини ВВС

У випуску:

  • У магазині, кав'ярні та перукарні - уся сфера обслуговування з 16 січня переходить на українську мову. Та чи будуть дотримуватися правил?
  • Нові ракети Кім Чен Ина. Північна Корея показала свою зброю напередодні інавгурації президента США Джо Байдена.
  • Туреччина вакцинується від коронавірусу китайським препаратом Sinovac.
  • Як у Британії тестують ліки, які можуть полегшити перебіг Сovid-19.

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