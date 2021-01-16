Поставки вакцини Pfizer у ЄС затримуються. Європейці розлючені

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У низці країн ЄС отримують значно менше доз вакцини Pfizer, ніж очікували. Це сталося по тому, як американська фірма пригальмувала відвантаження.

Шість європейських країн назвали ситуацію "неприйнятною" і заявили, що ситуація "ставить під сумнів весь процес вакцинації" від коронавірусу.

Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія закликали ЄС посилити тиск на виробника вакцини Pfizer-BioNTech.

Виробник вакцини твердить, що затримки є тимчасовими. Їх пояснюють змінами у виробничому процесі, які мають на меті нарощення виробництва.

"Хоча наприкінці січня - на початку лютого відвантаження тимчасово скоротиться, це (зміни у виробництві) дасть можливість суттєво збільшити кількість доз у другій половині лютого та березні",- йдеться у заяві Pfizer.

Автор фото, ВВС

Втім, ЄС покладається не лише на Pfizer. Там вже схвалили вакцину від американської Moderna. Але те, що сталося із доставкою Pfizer, вплине на всю програму вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Німеччини висловив здивування та жаль з приводу того, що Pfizer не зможе дотриматися узгодженого графіка поставок до середини лютого.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що керівник Pfizer запевнив її, що усі поставки, заплановані на перший квартал цього року, будуть виконані. Минулого тижня вона повідомляла, що ЄС отримає від Pfizer 600 млн доз вакцини. Це удвічі більше, ніж попередні домовленості.

Загалом, після проходження усіх випробувань, ЄС збирається закупити такі вакцини:

AstraZeneca : 400 млн доз

: 400 млн доз Sanofi-GSK : 300 млн доз

: 300 млн доз Johnson & Johnson : 400 млн доз

: 400 млн доз CureVac : 405 млн доз

: 405 млн доз Moderna: 160 млн доз.

Крім того, Брюссель завершив попередні переговори про 200 млн доз вакцини від Novavax.