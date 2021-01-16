Армін Лашет очолив ХДС. Але чи стане він канцлером Німеччини?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Під час промови на віртуальному з'їзді Армін Лашет продемонстрував монетку "на щастя", подаровану батьком

Лідером правлячої в Німеччині Християнсько-демократичної партії (ХДС) і можливим наступником Ангели Меркель на посаді канцлера став центрист Армін Лашет.

Йому 59 років і нині він є очолює федеральну землю Північний Рейн-Вестфалія.

Голосування відбувалося на першому віртуальному з'їзді партії. Армін Лашет отримав 521 голос проти 466 голосів, які були віддані за його суперника, корпоративного юриста Фрідріха Мерца.

Утім, за фахом Армін Лашет також юрист.

Його кандидатуру підтримувала нинішня канцлерка Ангела Меркель, яка очолює німецький уряд вже 16 років.

Ще у 2018 вона пішла з посади голови ХДС і заявила, що залишить і посаду голови німецького уряду після виборів, призначених на вересень 2021 року.

Після цього партію очолила Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку також називали протеже Меркель. Проте за підсумками місцевих виборів у лютому 2020 вона відмовилася від лідерства у партії.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Посаду голови ХДС Армін Лашет перебав у Аннегрет Крамп-Карренбауер

У своїй промові після обрання Армін Лашет заявив, що зробить усе можливе, щоб ХДС та її союзник в урядовій коаліції баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) не втратили лідерства, і щоб наступний канцлер Німеччини також представляв ХДС-ХСС.

Традиційно вважали, що саме голова ХДС має претендувати на посаду канцлера, проте під час пандемії політичні розклади в Німеччині змінилися.

Як розповідає кореспондент ВВС у Берліні Дженні Гілл, Армін Лашет є досить популярним у найбільш населеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, уряд якої він очолює.

Він успішно впорався із мігрантською кризою 2015 року, налагодив контакт із іммігрантськими громадами і зарекомендував себе як ліберальний політик, який вірить у майбутнє Європейського Союзу.

Проте навесні 2020 він закликав послабити коронавірусні обмеження, чим здивував багатьох, і, як повідомляли, розлютив канцлерку Меркель, про підтримку якої говорили раніше. Втім, з того часу він змінив свою позицію.

Найбільше питання зараз, чи виставить ХДС Арміна Лашета як свого кандидата на посаду канцлера на осінніх виборах. Це стане відомо навесні.

Проте вже зараз є думка, що міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, хоч і підтримав кандидатуру Лашета на посаду голови ХДС, сам має амбіції посісти крісло канцлера.

Крім того, опитування свідчать, що після Ангели Меркель другим найпопулярнішим політиком країни зараз є Маркус Зьодер, лідер ХСС та очільник уряду Баварії.

Армін Лашет, як і Ангела Меркель, підтримує "як суто бізнесовий" проєкт побудови другої гілки газогону Північний потік, яким російський газ надходить до Європи.

Київ називає цей проєкт таким, що шкодить не лише інтересам України, але й загалом є небезпечним для європейської енергетичної безпеки. Такої ж думки дотримується і офіційний Вашингтон.

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