Alyona Alyona стала переможницею музичної премії Євросоюзу

Автор фото, Кадр із кліпу "Велика й смішна"

Українська реперка Альона Савраненко, відома як Alyona Alyona стала однією з лауреток музичної премії Music Moves Europe Talent Awards, повідомили організатори премії.

Ця премія була заснована Європейським союзом у 2019 році і відзначає нових талановитих виконавців у сфері популярної музики.

Alyona Alyona отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро і пакет підтримки для розвитку кар'єри від партнерів конкурсу.

Окрім того, Alyona Alyona перемогла і в боротьбі за приз симпатій слухачів - Public Choice Award, - набравши найбільшу кількість голосів.

За це вона отримає ще 5 тисяч євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі.

В Україні Alyona Alyona, яка раніше працювала вихователькою в дитячому садочку, почала здобувати популярність у 2018 році, коли випустила кліп на пісню "Рибки".

На Youtube пісні Alyona Alyona зазвичай збирають по кілька мільйонів переглядів.

У 2019 році вона також стала лауреаткою німецької нагороди Anchor, яку присуджують найбільш перспективним новим артистам.

До цього українку відзначало і видання The New York Times, яке у тому ж таки 2019-му включало її до списку 15 найактуальніших європейських виконавців.