Alyona Alyona стала переможницею музичної премії Євросоюзу
Українська реперка Альона Савраненко, відома як Alyona Alyona стала однією з лауреток музичної премії Music Moves Europe Talent Awards, повідомили організатори премії.
Ця премія була заснована Європейським союзом у 2019 році і відзначає нових талановитих виконавців у сфері популярної музики.
Alyona Alyona отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч євро і пакет підтримки для розвитку кар'єри від партнерів конкурсу.
Окрім того, Alyona Alyona перемогла і в боротьбі за приз симпатій слухачів - Public Choice Award, - набравши найбільшу кількість голосів.
За це вона отримає ще 5 тисяч євро і запрошення зняти лайв-сесію у студії Deezer у Парижі.
В Україні Alyona Alyona, яка раніше працювала вихователькою в дитячому садочку, почала здобувати популярність у 2018 році, коли випустила кліп на пісню "Рибки".
Згодом послідували й інші пісні, які отримали чималу популярність: "Відчиняй", "Залишаю свій дім", "Пушка", "Завтра", "Якби я була не я" та низка інших.
На Youtube пісні Alyona Alyona зазвичай збирають по кілька мільйонів переглядів.
У 2019 році вона також стала лауреаткою німецької нагороди Anchor, яку присуджують найбільш перспективним новим артистам.
До цього українку відзначало і видання The New York Times, яке у тому ж таки 2019-му включало її до списку 15 найактуальніших європейських виконавців.