Барикади, колючий дріт, військові. Як Вашингтон готується до можливих заворушень. Фото

Автор фото, Getty Images

Після того, як на початку січня прихильники Дональда Трампа пішли на штурм Капітолія, влада США побоюється заворушень і під час інавгурації Джо Байдена, що має відбутися 20 січня.

До Вашингтона стягнули понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії, які й охоронятимуть його від потенційних безладів.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

На вулицях Вашингтона з'явилися барикади, аби контролювати прохід людей та проїзд автівок, а територію навколо будівлі Конгресу обнесли металевим парканом із колючим дротом.

До 24 січня в місті діятиме режим надзвичайного стану.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Хоча інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня, американські спецслужби не виключають, що заворушення можуть розпочатися раніше - уже з 16 числа.

Кілька днів тому про небезпеку попередило ФБР: у відомстві заявили, що ультраправі озброєні угруповання можуть спробувати захопити адміністративні будівлі - і не лише у Вашингтоні, а й по всій території країни.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Раніше ФБР звернулося до американців з проханням про допомогу з ідентифікацією учасників штурму і отримали від громадян 40 тисяч звернень з фотографіями та відео.

Деяких учасників вже арештували.