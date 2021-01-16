Барикади, колючий дріт, військові. Як Вашингтон готується до можливих заворушень. Фото
Після того, як на початку січня прихильники Дональда Трампа пішли на штурм Капітолія, влада США побоюється заворушень і під час інавгурації Джо Байдена, що має відбутися 20 січня.
До Вашингтона стягнули понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії, які й охоронятимуть його від потенційних безладів.
На вулицях Вашингтона з'явилися барикади, аби контролювати прохід людей та проїзд автівок, а територію навколо будівлі Конгресу обнесли металевим парканом із колючим дротом.
До 24 січня в місті діятиме режим надзвичайного стану.
Хоча інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня, американські спецслужби не виключають, що заворушення можуть розпочатися раніше - уже з 16 числа.
Кілька днів тому про небезпеку попередило ФБР: у відомстві заявили, що ультраправі озброєні угруповання можуть спробувати захопити адміністративні будівлі - і не лише у Вашингтоні, а й по всій території країни.
Раніше ФБР звернулося до американців з проханням про допомогу з ідентифікацією учасників штурму і отримали від громадян 40 тисяч звернень з фотографіями та відео.
Деяких учасників вже арештували.