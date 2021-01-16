"Африканський Зеленський" Бобі Вайн програв вибори, але обіцяє боротися

Автор фото, AFP/Getty Підпис до фото, Бобі Вайн був співаком, але став політиком та одним з головним претендентів на посаду президента

Головний опозиційний кандидат на посаду президента Уганди Бобі Вайн програв вибори багаторічному лідеру країни Йовері Мусевені.

Але опозиціонер, який прийшов у політику з поп-культури (через що його навіть інколи називають "африканським Зеленським"), обіцяє опублікувати докази фальсифікацій старої влади.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Йовері Мусевені керує країною вже 34 роки

14 січня у східноафриканський Уганді відбулися вибори, на яких, за офіційними даними, вкотре переміг чинний президент Йовері Мусевені.

76-річний політик править країною вже більше 30 років - з 1986-го. Зараз він балотувався вже вшосте.

Головним його суперником став 38-річний опозиційний репер Роберт К'ягуланьї, більш відомий як Бобі Вайн.

Угандійський виборчком у суботу оголосив про перемогу діючого президента, за офіційними даними, він набрав 59% голосів проти 35% Бобі Вайна.

При цьому перед виборами у країні повністю відключили інтернет, що викликало критику спостерігачів.

А Бобі Вайн звинуватив владу у тому, що так вона намагається сфальшувати вибори.

"Я з радістю поділюся відеозаписами всього цього шахрайства і порушень, як тільки інтернет відновиться", - пообіцяв Бобі Вайн.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бобі Вайна підтримує молодь

У п'ятницю, коли з'явилися перші результати виборів, Бобі Вайн заявив, що урядові солдати оточили його дім та вломилися туди.

Такі заяви в угандійському уряді назвали "драматизацією" інциденту, щоб "отримати симпатії".

"Він не виправдав надій угандійців. У нього немає, що сказати угандійцям, вони сказали, щоб він ще трохи почекав", - розповів BBC речник президента Уганди.

"Ми закликали його надати докази своїх звинувачень, але у нього немає взагалі нічого", - додав речник.

При цьому виборчу кампанію супроводжувало насилля й десятки людей загинули від рук силовиків.

Бобі Вайна та інших опозиціонерів не раз арештовували під різними приводами. Під час протестів після одного з таких арештів загинули більше пів сотні людей.

Сам Йовері Мусевені прийшов до влади у 1986 році після збройного перевороту.

"Африканський Зеленський"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2017 році Вайна обрали до парламенту. Відтоді протестні настрої у суспільстві стрімко почали поширюватися

Бобі Вайн був одним з головних музичних зірок Уганди у 2000-х роках.

Себе він називає "президентом гетто" - знедоленої молоді Уганди. Носить червоний берет з написом "народна влада - наша влада".

"Він не ліворадикал. Бореться за більш справедливе суспільство та проти деспотії президента Мусевені", - розповідав BBC News Україна співзасновник Центру дослідження Африки Олександр Мішин.

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"Коли наші лідери стали брехунами і наставниками стали мучителями/ Коли свобода слова стає мішенню гніту/ опозиція стає нашою позицією", - співав Бобі Вайн 2016 року у пісні Situka ("Вставайте").

До того, як піти у політику, він був типовим репером з піснями і кліпами про багатство - як у зірок хіп-хопу в США.

Все змінив вечір, коли Вайн їхав на своєму шикарному джипі Cadillac Escalade в нічний клуб у столичній Капмалі.

Коли він був за кермом, якийсь чоловік ударив його по голові. Музикант, який професійно займався боксом, вистрибнув з машини, але суперник вихопив пістолет, приставив його до голови Вайна і побив його. Виявилося, що нападник працював з керівником військової розвідки Уганди.

Музикант вирішив піти у політику, й у квітні 2017 року його обрали до парламенту. Так він спричинив політичний землетрус у країні.

Бобі Вайн створив рух "народної влади" і почав підтримувати на виборах кандидатів, які не належали до правлячої парті чи традиційної опозиції. Кандидати, за яких він агітував, зазвичай вигравали вибори.

Кілька разів його кидали за ґрати, й він виїжджав на лікування за кордон.

Повернувшись в Уганду у вересні 2018 року, Бобі Вайн заявив: "Маємо отримати нашу свободу. Або нам слід померти, виборюючи нашу свободу".

Бобі Вайна підтримує в основному молодь Уганди, яка становить більшість населення країни.