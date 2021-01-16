"Африканський Зеленський" Бобі Вайн програв вибори, але обіцяє боротися
Головний опозиційний кандидат на посаду президента Уганди Бобі Вайн програв вибори багаторічному лідеру країни Йовері Мусевені.
Але опозиціонер, який прийшов у політику з поп-культури (через що його навіть інколи називають "африканським Зеленським"), обіцяє опублікувати докази фальсифікацій старої влади.
14 січня у східноафриканський Уганді відбулися вибори, на яких, за офіційними даними, вкотре переміг чинний президент Йовері Мусевені.
76-річний політик править країною вже більше 30 років - з 1986-го. Зараз він балотувався вже вшосте.
Головним його суперником став 38-річний опозиційний репер Роберт К'ягуланьї, більш відомий як Бобі Вайн.
Угандійський виборчком у суботу оголосив про перемогу діючого президента, за офіційними даними, він набрав 59% голосів проти 35% Бобі Вайна.
При цьому перед виборами у країні повністю відключили інтернет, що викликало критику спостерігачів.
А Бобі Вайн звинуватив владу у тому, що так вона намагається сфальшувати вибори.
"Я з радістю поділюся відеозаписами всього цього шахрайства і порушень, як тільки інтернет відновиться", - пообіцяв Бобі Вайн.
У п'ятницю, коли з'явилися перші результати виборів, Бобі Вайн заявив, що урядові солдати оточили його дім та вломилися туди.
Такі заяви в угандійському уряді назвали "драматизацією" інциденту, щоб "отримати симпатії".
"Він не виправдав надій угандійців. У нього немає, що сказати угандійцям, вони сказали, щоб він ще трохи почекав", - розповів BBC речник президента Уганди.
"Ми закликали його надати докази своїх звинувачень, але у нього немає взагалі нічого", - додав речник.
При цьому виборчу кампанію супроводжувало насилля й десятки людей загинули від рук силовиків.
Бобі Вайна та інших опозиціонерів не раз арештовували під різними приводами. Під час протестів після одного з таких арештів загинули більше пів сотні людей.
Сам Йовері Мусевені прийшов до влади у 1986 році після збройного перевороту.
"Африканський Зеленський"
Бобі Вайн був одним з головних музичних зірок Уганди у 2000-х роках.
Себе він називає "президентом гетто" - знедоленої молоді Уганди. Носить червоний берет з написом "народна влада - наша влада".
"Він не ліворадикал. Бореться за більш справедливе суспільство та проти деспотії президента Мусевені", - розповідав BBC News Україна співзасновник Центру дослідження Африки Олександр Мішин.
"Коли наші лідери стали брехунами і наставниками стали мучителями/ Коли свобода слова стає мішенню гніту/ опозиція стає нашою позицією", - співав Бобі Вайн 2016 року у пісні Situka ("Вставайте").
До того, як піти у політику, він був типовим репером з піснями і кліпами про багатство - як у зірок хіп-хопу в США.
Все змінив вечір, коли Вайн їхав на своєму шикарному джипі Cadillac Escalade в нічний клуб у столичній Капмалі.
Коли він був за кермом, якийсь чоловік ударив його по голові. Музикант, який професійно займався боксом, вистрибнув з машини, але суперник вихопив пістолет, приставив його до голови Вайна і побив його. Виявилося, що нападник працював з керівником військової розвідки Уганди.
Музикант вирішив піти у політику, й у квітні 2017 року його обрали до парламенту. Так він спричинив політичний землетрус у країні.
Бобі Вайн створив рух "народної влади" і почав підтримувати на виборах кандидатів, які не належали до правлячої парті чи традиційної опозиції. Кандидати, за яких він агітував, зазвичай вигравали вибори.
Кілька разів його кидали за ґрати, й він виїжджав на лікування за кордон.
Повернувшись в Уганду у вересні 2018 року, Бобі Вайн заявив: "Маємо отримати нашу свободу. Або нам слід померти, виборюючи нашу свободу".
Бобі Вайна підтримує в основному молодь Уганди, яка становить більшість населення країни.