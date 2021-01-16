Легендарну вершину K2 вперше підкорили взимку

Автор фото, ALEX GAVAN Підпис до фото, К2 - одна з найбільш небезпечних вершин у світі. Непальська команда альпіністів уперше в історії змогла піднятися на K2 під час небезпечного зимового сезону

На другу найвищу вершину планети K2 вперше змогла піднятися команда альпіністів узимку.

До цього Чогорі (інша назва піка K2) у цій порі року залишалася неприступною. Її висота 8611 метрів - це найпівнічніший восьмитисячник у світі.

Перше зимове сходження змогла зробити команда десяти непальських альпіністів.

Один з них на ім'я Німсдай Пурджа підтвердив взяття гори.

Він опублікував фото команди, яка святкує на вершині.

"Неможливе - можливе", - написав Німсдай Пурджа.

"Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства та показали, що співпраця, командна робота та позитивний настрій можуть подолати всі можливі обмеження", - додав непалець.

Десятки альпіністів цього року намагалася покорити гору, але наразі це вдалося непальцям.

Зараз на K2 загинув іспанський мандрівник - він зірвався під час спуску.

Досвідчений іспанець Сергі Мінготе раніше вже зміг підкорити сім восьмитисячників включно з Еверестом.

Він намагався піднятися на K2 без кисневого балону, але вибився із сил й змушений був припинити експедицію.

Під час спуску в базовий табір він зірвався й згодом помер.

Його смерть вразила багатьох альпіністів по всьому світу.

Підпис до фото, Вид з базового табору на етапи підйому на K2

"Гора, яка намагається тебе вбити"

Пік лише на 200 метрів нижчий від Евересту й знаходиться у гірській системі Каракорум на пакистано-китайському кордоні.

Загалом у світі є 14 восьмитисячників (вершин, вищих 8 км над рівнем моря), K2 вважається одним з найважчих піків для сходження й найскладнішим з усіх - взимку.

K2 називають також "дикою горою", таке їм'я їй дав американський альпініст Джордж Белл після експедиції 1953 року.

"Це дика гора гора - вона намагаєтся вбити тебе", - розповів він.

Та експедиція так і не змогла зійти на вершину й ледь не загинула через раптовий шторм (один з альпіністів загинув попри всі старання команди його врятувати).

Перша спроба піднятися на K2 взимку була у 1987-1988 роках й завершилася невдачею.

До цього часу в цю пору року ніхто не міг піднятися вище відмітки 7650 метрів.

Подія для непальских альпіністів

Автор фото, NIMSDAI PURJA

Новина про успіх непальської команди рознеслася соцмережами та викликала особливе захоплення у альпіністському середовищі Непалу.

Непальські гіди, зазвичай етнічні шерпи (народність у східному Непалі), вважаються основою альпіністської галузі Гімалаїв і регулярно допомагають іноземним альпіністам у експедиціях. При цьому самі вони часто залишаються у тіні.

"Десятиріччями непальці допомагали іноземцям сходити на вершини Гімалаїв, але не отримували визнання, на яке заслуговували", - нарікав один з найвідоміших шерпів Камі Ріта у розмові з AFP.

"Чудово, що сьогодні на K2 непальці увійшли в історію та показали нашу хоробрість та силу", - додав Камі Ріта.

Сам він підіймався на Еверест рекордні 24 рази.