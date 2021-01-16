Україна не розглядає перейменування Грузії на Сакартвело - МЗС

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Україна не розглядає варіант перейменування Грузії на Сакартвело за прикладом Литви, яка нещодавно затвердила нову назву для цієї країни.

Про це йдеться у відповіді українського МЗС на запит BBC News Україна.

"Питання зміни назви Грузії наразі не стоїть на порядку денному відносин України та Грузії. Грузинська сторона не зверталася до МЗС України з проханням розпочати використання в офіційних документах назви Сакартвело", - кажуть у відомстві.

Запитання про можливість використання ще однієї можливої альтернативної назви Грузії - "Георгія" - в МЗС не прокоментували.

Про те, що Литва почне використовувати щодо Грузії назву Сакартвело, стало відомо на початку тижня.

Саме Сакартвело свою країну називають самі грузини.

У світі поширеними найменуваннями для країни є російське "Грузія" та латинське Georgia (Джорджія або Георгія).

З 2000-х років, на тлі погіршення стосунків із Росією, представники грузинської влади неодноразово озвучували заклики до інших країн відмовитися від варіанту "Грузія" через асоціації з роками поневолення у складі Російської імперії та СРСР.

Претензій до латинського варіанту найменування країни від грузинської сторони не лунало.

Назва "Грузія" та її похідні поширені передусім у Східній Європі та деяких країнах Азії.

Почати використовувати в Україні для позначення Грузії назву Сакартвело у 2019 році пропонував експрезидент Петро Порошенко.

"На мою думку, МЗС України повинен почати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело", - заявляв Порошенко.

За його словами, це було б жестом підтримки країни, яка "так само як і ми, багато років бореться з російською агресією".