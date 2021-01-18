Пожежа в одеському готелі: є загиблі і постраждалі

Автор фото, Поліція Одеської області

Ввечері 17 січня в Одесі сталася пожежа у триповерховому будинку на вулиці Посмітного, де розташований готель.

Як повідомляє ДСНС, двоє людей загинуло, ще двоє постраждали - їх госпіталізували до лікарні.

Загоряння, розповідають рятувальники, сталося близько 20:30 неділі. Погасити пожежу вдалося лише через понад три години, о 23:51.

Полум'я охопило площу в 1200 квадратних метрів. До гасіння залучили 60 рятувальників і 12 одиниць техніки.

Автор фото, ДСНС

Ані ДСНС, ані поліція наразі не називають причину загоряння. Проте правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яка передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Напередодні одеське видання "Думская" з посиланням на одного з постояльців готелю розповіло, що у суботу, тобто за день до пожежі, там нібито лагодили проводку - до цього в будівлі часто були проблеми зі світлом.

Інший постоялець готелю розповів журналістам, що там мешкало багато іноземців.

На місце пожежі вчора ввечері приїздив віцемер Одеси Михайло Кучук, який керує містом за відсутності мера Геннадія Труханова, який зараз перебуває у відпустці, і голова місцевої райадміністрації Марат Корольов.

Вони вирішували, куди можна розселити людей із готелю.

У 2019 масштабна пожежа сталася в іншому одеському готелі - "Токіо Стар", - де тоді загинули дев'ятеро людей.

Причиною займання тоді називали порушення правил пожежної безпеки з боку адміністрації готелю.