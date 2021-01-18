Затримання Навального. Захід говорить про санкції і вимагає звільнити опозиціонера

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Низка західних країн різко засудили затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Напередодні він повернувся до Росії після п'яти місяців перебування в Німеччині, де відновлювався від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

У своєму отруєнні він звинувачує російську владу, а замовником вважає особисто Володимира Путіна. У Кремлі це категорично заперечують.

"Хотіли б довести до кінця - довели", - заявляв президент РФ.

17 січня рейс із Навальним приземлився в аеропорту Шереметьєво, хоча за планом мав сісти у Внуково. На паспортному контролі політика затримали, трохи згодом з'ясувалося, що він перебуває у відділку поліції.

Із закликом звільнити навального до російської влади уже звернулися правозахисники та лідери західних країн.

Держдеп США різко засудив затримання, назвавши це спробою Кремля змусити своїх критиків мовчати.

"Впевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів, не застосовують насильство щодо своїх політичних опонентів і не влаштовують незаконних арештів".

"Російських народ, як і будь-який інший заслуговує владу, яка підтримує атмосферу відкритого висловлення думок, викликає довіру і діє прозоро. Заслуговує прозорої судової системи і можливості корисутватися правами на свободу слова та зборів, не побоюючись помсти", - йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

"Атаки Кремля на Навального - не просто порушення прав людини, але й образа всіх росіян, які хочуть, щоб їхній голос був почутий", - написав у своєму твіттері радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Сенатор Берні Сандерс також закликав звільнити Навального.

"США мають підтримувати тих, хто бореться з корупцією і працює для демократії в усьому світі", - написав він.

МЗС Франції на своїй сторінці в твіттері поширило заяву про стурбованість ситуацією навколо Навального і разом із європейськими партнерами слідкує за ситуацією.

До Франції із вимогою негайно випустити опозиціонера на свободу приєдналися Австрія, Італія, Чехія, Польща, Естонія, Латвія і Литва.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький вимагає від Євросоюзу відреагувати на затримання Навального.

Очільник МЗС Чехії Томаш Петришчек заявив, що обговорить питання про санкції щодо РФ на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Країни Балтії також пригрозили Росії санкціями.

"ЄС має швидко відреагувати, а якщо Навального не звільнять, то як відповідь на настільки грубі дії треба розглянути запровадження обмежувальних заходів", - йдеться у спільній заяві МЗС Естонії, Латвії та Литви.

Голова Євроради Шарль Мішель назвав затримання Навального неприпустимим, а голова Європарламенту заявив, що готовий запросити опозиціонера до Брюсселя.

"Арешт Навального, який прилетів до Росії, - це серйозна подія, що викликає стурбованість. Ми закликаємо негайно його звільнити", - написав у своєму твыттеры міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо.

Правозахисна огранізація Amnesty International визнала Навального В'язнем сумління і також вимагає від влади РФ негайно припинити кампанію проти опозиціонера.