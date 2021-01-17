Інавгурація Байдена: усі 50 штатів США готуються до збройних протестів

Автор фото, Reuters

Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення у ці вихідні перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Війська Національної гвардії з усієї країни спрямовані до Вашингтона, щоб запобігти повторенню заворушень 6 січня, жертвами яких стали кілька людей. Тоді кілька тисяч прихильників Дональда Трампа штурмом взяли Капітолій.

ФБР випустило попередження про можливі марші озброєних прихильників Трампа у столицях усіх штатів.

Національна алея в Вашингтоні, де розташовані музеї та пам'ятники, закрита для відвідувань. На вулицях виставлені огорожі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нацгвардія патрулює район навколо Капітолія у Вашингтоні

"Я сільський хлопець"

Поліція Капітолія у п'ятницю затримала чоловіка з Вірджинії, коли він намагався проїхати на своїй машині через контрольно-пропускний пункт у центрі Вашингтона з підробленим пропуском на інавгурацію, зарядженим пістолетом і понад 500 патронами, повідомила телекомпанія CNN.

Коли поліцейські запитали, чи є у нього якась зброя, той відповів їм, що в підлокітнику автомобіля є напівавтоматичний пістолет Glock, сказало джерело телекомпанії. В результаті чоловіка затримали за зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

Він керував пікапом з декількома наклейками на бампері, пов'язаними з вогнепальною зброєю, в зокрема з написом: "Якщо вони прийдуть за вашою зброєю, спочатку віддайте їм свої кулі". Про це пише агенція Reuters з посиланням на судові документи.

Пізніше стало відомо, що його звільнили. Поліція Капітолія повідомила, що у чоловіка було при собі посвідчення особи, видане неурядовою організацією.

Сам він сказав Washington Post, що працює на приватну охоронну фірму. "Я під'їхав до контрольно-пропускного пункту після того, як заблукав у Вашингтоні, тому що я сільський хлопець, - пояснив він. - Я показав їм значок інавгурації, який мені вручили".

Автор фото, EPA Підпис до фото, У центрі Вашингтона можна зустріти військову техніку

Команда Байдена закликала американців уникати поїздок до столиці через пандемію коронавірусу, а місцеві чиновники запропонували стежити за інавгурацією по телебаченню та онлайн.

Наймасштабніші акції очікують у неділю, згідно з повідомленнями на форумах прихильників Трампа і ультраправих. Активісти закликають людей вийти на демонстрації і пройти маршем по Вашингтону в день інавгурації.

Деякі навпаки рекомендують прихильникам не приходити, звертаючи увагу на посилені заходи безпеки або попереджаючи, що акції можуть виявитися "пастками" поліцейських.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Гвардійці перевіряють автомобілі на великих магістралях столиці

На цьому тижні Трамп став першим в історії США президентом, якому двічі оголосили імпічмент. У Сенаті, який повинен затвердити це рішення, обіцяють, що розглянуть звинувачення в підбурюванні до насильства вже після інавгурації нового президента.

Яких заходів вживають штати

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Капітолій штату Мічиган оточений двометровим парканом

Штати по всій країні вживають різноманітних запобіжних заходів - від забиття вікон у будівлях органів влади до відмов у можливості проведення мітингів.

Губернатори Мериленду, Нью-Мексико та Юти ввели надзвичайний стан напередодні протестних акцій.

Каліфорнія, Пенсильванія, Мічиган, Вірджинія, Вашингтон, Вісконсин та інші штати привели у бойову готовність Національну гвардію, а Техас тимчасово закрив будівлю місцевого Капітолія.

За словами директора департаменту громадської безпеки Техасу, згідно з отриманими даними, екстремісти можуть взяти участь у запланованих протестах, щоб "скоїти злочини".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Укріплення навколо Капітолія у Вашингтоні

Губернатор Вірджинії Ральф Норт заявив на пресконференції: "Якщо ви хочете приїхати сюди або у Вашингтон з недобрими намірами в серці, вам потрібно негайно розвернутися і попрямувати додому. Вам тут не раді, і вам не раді у столиці нашої нації. І якщо ви приїдете сюди і зробите щось, Вірджинія буде готова".

Експерти вважають, що штати, де передвиборчі баталії були особливо запеклими, а результати оскаржували, зіткнуться з найбільшим ризиком насильства. У Мічигані з урахуванням цього звели двометровий паркан навколо Капітолія у Лансінгу.

"Ми готові до гіршого, але ми як і раніше сподіваємося, що ті, хто захоче провести демонстрацію біля нашого Капітолія, зроблять це мирно", - заявив голова поліції штату Джо Гаспер. За його словами, щонайменше до середини лютого безпеку в будівлі будуть забезпечувати посилені наряди поліцейських.