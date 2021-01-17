З автозаками і ОМОНом: у Росії зустрічають Навального

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олексій Навальний летить до Росії, де його отруїли

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається на батьківщину після отруєння і тривалого лікування у Німеччині.

Навальний разом з дружиною Юлією сів у літак у Берліні, повідомляє кореспондент ВВС. За кілька годин літак має приземлитися у Москві.

Політик заявив, що почувається абсолютно щасливим. Тим часом в аеропорту Внуково, де має сісти літак, почалися затримання. Поліція затримує людей, які приїхали зустрічати політика, та журналістів.

У Москві його готуються зустрічати, як прихильники, так і противники.

Біля московського аеропорту Внуково вишикувалися автозаки, там чергує ОМОН. Почалися затримання. Поліція затримала колег Навального - співробітників Фонду Боротьби з корупцією Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, які приїхали зустрічати політика в аеропорт Внуково.

Кореспондентка ВВС стала свідком затримання чоловіка, який витягнув прапор Росії.

Автор фото, ВВС

За кілька годин до прибуття Навального зал міжнародних прильотів аеропорту закрили високою ширмою. В аеропорт не пускають людей, якщо у них немає квитків, розповідають журналісти з аеропорту.

Ймовірно саме так збираються стримувати кілька тисяч прихильників Навального, які планують його зустрічати. По дорозі в аеропорт також було кілька автозаків.

Проте в аеропорт пускають натовпи молоді, яка нібито приїхала зустрічати співачку і блогерку Ольгу Бузову.

Зустріч опозиційного лідера в аеропорту пройде на фоні обмежень на мітинги через пандемію і нових законів про посилення правил проведення масових заходів у Росії.

Автор фото, Reuters

Тим часом Twitter Внуково намагається жартувати, порівнюючи рейс Навального з вторгненням німецьких літаків в 1941-му. Навальний відповів на це словами, що схоже, що у Внуково сьогодні будуть збивати літаки.

Прокуратура Москви попередила про наслідки масової зустрічі Навального - будуть покарання за несанкціонований мітинг.

У Росії на Навального чекають нова кримінальна справа і ризики заміни умовного терміну на реальний у старій справі. Політик пов'язував ці загрози з небажанням влади бачити його на батьківщині.

29 грудня стало відомо, що Навальний перебуває у федеральному розшуку. У Росії вважають, що політик порушив правила умовного терміну. Тепер умовний термін йому хочуть замінити на реальний.

Адвокат Навального підтвердив, що політик перебуває у федеральному розшуку і що його можуть затримати в аеропорту після повернення до Росії.

Отруєння Навального - найбільший політичний скандал року в Росії

20 серпня Навальному стало погано на борту літака, що вилетів з російського Томська до Москви.

Він втратив свідомість, після чого екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Політика доставили в місцеву лікарню, де ввели в стан штучної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Родичі і соратники Навального вимагали дозволити його відправку на лікування за кордон. Однак лікарі наполягали, що в такому стані його перевозити не можна.

У результаті російські лікарі все ж дали дозвіл на перевезення Навального до Німеччини. Там його госпіталізували у берлінську лікарню "Шаріте".

Німецькі лікарі, опираючись на результати аналізів політика, заявили, що швидше за все його отруїли. Російські лікарі наполягають, що слідів отруєння в аналізах Навального, зроблених в Росії, немає

Згодом влада Німеччини оголосила, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новачок".

Наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтвердили три незалежні лабораторії, заявили в уряді Німеччини.

23 вересня Навального виписали. Політик вважає, що до його отруєння причетні працівники ФСБ.

Держдепартамент США випустив заяву, в якій погодився з висновками Навального про те, що його намагалася отруїти ФСБ.

Влада Росії всі ці звинувачення заперечує. Про Навального у Кремлі говорять, що у нього манія величі. Президент РФ Володимир Путін заявив, що, якби політика справді хотіли отруїти, то справу довели б до кінця.