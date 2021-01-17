Байден скасує низку рішень Трампа. Які саме?

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З'явилися деталі першмх рішень, які новообраний президент США Джо Байден планує ухвалити, щойно він обійме посаду.

У перший же день пан Байден скасує заборони на поїздки до США та повторно приєднається до Паризької кліматичної угоди, повідомляють американські ЗМІ.

Очікують, що Байден також зосередиться на возз'єднанні дітей і батьків, розлучених на кордоні, та зробить розпорядження щодо Covid-19 та носіння масок

Його урочиста інавгурація має відбутися у середу, 20 січня.

Усі 50 американських штатів і округ Колумбія перебувають у стані підвищеної готовності через можливі протести і заворушення напередодні церемонії інавгурації.

Які зміни в політиці здійснить Байден?

Одразу ж після того, як пан Байден увійде у Білий дім, він розпочне активні дії, спрямовані на повний відрив від політики адміністрації свого попередника, йдеться у меморандумі, який цитують американські ЗМІ.

Серед його першочергових розпоряджень будуть наступні:

Повернення США до Паризької кліматичної угоди - глобального пакту про скорочення викидів вуглецю

Скасування суперечливої ​​заборони на поїздки до США мешканців переважно мусульманських країн

Обов'язкове носіння масок у федеральних установах та під час поїздок між штатами

Розширення загальнодержавних обмежень на виселення та втрату права на викуп власності внаслідок пандемії

Ці укази - лише частина його амбітних планів на перші 10 днів перебування на посаді, йдеться у меморандумі.

Очікують, що новообраний президент направить до Конгресу важливий новий законопроєкт про імміграцію, а також зосередиться на ухваленні плану щодо відновлення економіки внаслідок пандемії коронавірусу в розмірі 1,9 трлн доларів.

Пан Байден також заявив, що його адміністрація прагне поставити 100 мільйонів вакцин проти Covid-19 протягом перших 100 днів перебування на посаді - і назвав нинішні темпи вакцинації провалом.

"Обраний президент Байден вживатиме заходів - не просто для відшкодування найбільших збитків адміністрації Трампа, а також для того, щоб почати рухати нашу країну вперед", - написав у меморандумі керівник апарату Білого дому Рон Клейн.