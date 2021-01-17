Біля Туреччини затонуло судно. Там були українці

Автор фото, unian

У Чорному морі біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin. На його борту було десять українців та двоє іноземців.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, загинули щонайменше дві людини, шістьох врятували, у тому числі п'ятьох українців і одного іноземця.

Пошуково-рятувальна операція триває. Шукають решту моряків.

Українські консули вирушили в порт Бартин для опомог. Гаряча лінія МЗС +90 539 550 98 98

Судно Arvin йшло під прапором Палау.

Згодом посольство України у Туреччині повідомило імена врятованих українців, членів екіпажу судна «Arvin»: Генадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур.

Вони перебувають у державній лікарні міста Бартин, стан їхнього здоров'я - задовільний.

Турецькі ЗМІ пишуть, що причиною катастрофи могли стати погані погодні умови і через це ускладняється пошуково-рятувальна операція.