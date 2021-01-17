Навального затримали в аеропорті

Автор фото, Reuters

Співробітники правоохоронних органів забрали опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво відразу після його повернення з Німеччини.

Там він проходив лікування після отруєння

Адвоката з Навальним не пустили.

Політик виступив в Шереметьєво з брифінгом для журналістів. "Це найкращий день за останні п'ять місяців", - заявив він.

Навальний сказав, що щасливий повернутися до Росії і що його зовсім не лякає перспектива арешту і нового кримінального переслідування.

У Росії Навальний оголошений в розшук Федеральною службою виконання покарань.

Російська влада вважає, що опозиціонер порушив правила умовного засудження у справі "Ів Роше". Не відмітився у російській інспекції навіть після того, як його виписали з німецької клініки.

Слідчі вимагають скасувати умовне засудження Навального і замінити його на реальний термін у три з половиною роки у виправній колонії. Засідання суду призначено на 29 січня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поки Навальний летів, у Внуково відбулися затримання його прихильників

Юристи, опитані ВВС, раніше говорили, що згідно із законом опозиціонера можуть спочатку затримати на 48 годин, а потім продовжити цей термін до 30 діб. У цьому випадку він залишиться під арештом до засідання суду.

Згодом Управління федеральної служби виконання покарань випустила заяву, що Навального все-таки затримали. Співробітники поліції принципово відмовлялися використовувати це слово.

Прилетів додому

Літак з Олексієм Навальним приземлився у московсьому аеропорті Шереметьєво. Аеропорт Внуково, де мав сісти літак, і де зібралися прихильники опозиціонера, закрили.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Олексій Навальний летить до Росії, де його отруїли

У Москві Навального зустрічали як прихильники, так і противники.

В аеропорту Внуково зібралися сотні людей. Поліція затримувала там людей, які приїхали зустрічати політика, та журналістів.

Омонівці почали витісняти прихильників Навального з приміщення аеропорту на вулицю.

Біля московського аеропорту Внуково вишикувалися автозаки, там чергує ОМОН. Почалися затримання. Поліція затримала колег Навального - співробітників Фонду Боротьби з корупцією Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, які приїхали зустрічати політика в аеропорт Внуково.

Кореспондентка ВВС стала свідком затримання чоловіка, який витягнув прапор Росії.

Автор фото, ВВС

За кілька годин до прибуття Навального зал міжнародних прильотів аеропорту закрили високою ширмою. В аеропорт не пускають людей, якщо у них немає квитків, розповідають журналісти з аеропорту.

Проте в аеропорт пускають натовпи молоді, яка нібито приїхала зустрічати співачку і блогерку Ольгу Бузову.

Тим часом Twitter Внуково намагається жартувати, порівнюючи рейс Навального з вторгненням німецьких літаків в 1941-му. Навальний відповів на це словами, що схоже, що у Внуково сьогодні будуть збивати літаки.

Отруєння Навального - найбільший політичний скандал року в Росії

20 серпня Навальному стало погано на борту літака, що вилетів з російського Томська до Москви.

Він втратив свідомість, після чого екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Політика доставили в місцеву лікарню, де ввели в стан штучної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Родичі і соратники Навального вимагали дозволити його відправку на лікування за кордон. Однак лікарі наполягали, що в такому стані його перевозити не можна.

У результаті російські лікарі все ж дали дозвіл на перевезення Навального до Німеччини. Там його госпіталізували у берлінську лікарню "Шаріте".

Німецькі лікарі, опираючись на результати аналізів політика, заявили, що швидше за все його отруїли. Російські лікарі наполягають, що слідів отруєння в аналізах Навального, зроблених в Росії, немає

Згодом влада Німеччини оголосила, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новачок".

Наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтвердили три незалежні лабораторії, заявили в уряді Німеччини.

23 вересня Навального виписали. Політик вважає, що до його отруєння причетні працівники ФСБ.

Держдепартамент США випустив заяву, в якій погодився з висновками Навального про те, що його намагалася отруїти ФСБ.

Влада Росії всі ці звинувачення заперечує. Про Навального у Кремлі говорять, що у нього манія величі. Президент РФ Володимир Путін заявив, що, якби політика справді хотіли отруїти, то справу довели б до кінця.