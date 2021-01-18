"Пішло під воду за п’ять хвилин". Врятовані українські моряки розповіли, як тонуло їхнє судно

Автор фото, МЗС Підпис до фото, Вцілілих членів екіпажу в лікарні уже відвідав посол України в Туреччині

Врятовані моряки суховантажу Arvin, який напередодні затонув у Чорному морі, розповіли, що їхнє судно пішло під воду за лічені хвилини.

Судно вчора затонуло біля берегів Туреччини. На борту перебували 12 членів екіпажу - десять українців і двоє росіян.

МЗС України напередодні повідомило, що в рамках рятувальної операції вдалося врятувати шістьох моряків, п'ятеро з них українці.

Пошуки інших членів екіпажу тривають.

Врятовані розповіли, що напередодні через погані погодні умови стали на якір, але погода погіршилася ще більше.

"Вітер почав набирати силу з 11:00-11:30, хвилі досягали 6 метрів. На кораблі почули хруст, тоді було оголошено сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, було відправлене о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин", - розповів один із моряків кореспонденту "Укрінформ".

Серед членів екіпажу були ті, для яких цей рейс був першим.

Моряки також подякували за свій порятунок екіпажу катера береговій охорони Туреччини, який був неподалік і врятував їм життя.

"Велике дякуємо вам від себе та від наших сімей за порятунок. За те, що ризикуючи власним життям, у небезпечних та нестерпних умовах, ви нас врятували".

Командир екіпажу берегової охорони розповів, що моряків витягували з води, кидаючи їм рятувальне коло. Через високі хвилі, щоб витягти одну людину, доводилося робити по 3-4 маневри.

Наразі врятовані українці перебувають у лікарні міста Бартин. Там їх уже відвідав посол України в Туреччині.

Стан здоров'я моряків задовільний.